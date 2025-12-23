Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుంది
Chiranjeevi Mana Shankar Varaprasad
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా నిడివి రెండు గంటల 38 నిముషాలుగా వుందని ట్విట్టర్ లో పేర్కొంటూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ లో రూపొందిన ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతోంది. కాగా, ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా భారీగా జరిగినట్లు సమాచారం. నయనతార కూడా నటించడంతో క్రేజ్ ఏర్పడిందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
ఇక ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ సాలిడ్ ఓవర్సీస్ డీల్ జరిగినట్లు చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రూ.20 కోట్ల మేర ఓవర్సీస్ డీల్ ఖాయమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే 3.5 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేయాల్సి ఉంది. ఇక మొత్తం ఓవర్సీస్లో 4.75 మిలియన్ డాలర్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో ఈ మూవీ బరిలోకి దిగనుంది.
ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ కూడా వుండడంతోపాటు కేథరిన్ త్రేజా కూడా నటించడంతో మంచి కాంబినేషన్ గా చెబుతున్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో చిరంజీవి 20 ఏళ్ళ క్రితం ఎలా వున్నాడో అలాంటి ఫొటోలు షేర్ చేసి సంబరాలు పడుతున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తుండగా సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు.