స్పిరిట్ చిత్రంలో ప్రభాస్తో చిరంజీ నటిస్తారా?
ప్రభాస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'స్పిరిట్' చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించే ఈ సినిమా లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించబోతున్నారని టాక్. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రభాస్ తండ్రి పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉంది.
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి రెండవ భాగంలో ఒక కీలకమైన 15 నిమిషాల సన్నివేశంలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇదే కనుక నిజమైతే.. మెగా, రెబల్ ఫ్యాన్సుకు పండగే పండుగ. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా, చిత్ర నిర్మాతలు ప్రభాస్, త్రిప్తి టించిన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
కెమెరాకు వీపు చూపిస్తూ ఉన్న ప్రభాస్ను చూపిస్తున్న ఈ పోస్టర్కు అన్ని వర్గాల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. 'స్పిరిట్' చిత్రానికి సందీప్ రెడ్డి వంగా రచన, ఎడిటింగ్, దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృష్ణన్ కుమార్, ప్రభాకర్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 5, 2027న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మాండరిన్, జపనీస్, కొరియన్ భాషలలో విడుదల చేయడానికి ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు.