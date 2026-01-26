సోమవారం, 26 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 26 జనవరి 2026 (12:13 IST)

స్పిరిట్ చిత్రంలో ప్రభాస్‌తో చిరంజీ నటిస్తారా?

Spirit
ప్రభాస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'స్పిరిట్' చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించే ఈ  సినిమా లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించబోతున్నారని టాక్. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రభాస్ తండ్రి పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి రెండవ భాగంలో ఒక కీలకమైన 15 నిమిషాల సన్నివేశంలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇదే కనుక నిజమైతే.. మెగా, రెబల్ ఫ్యాన్సుకు  పండగే పండుగ. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా, చిత్ర నిర్మాతలు ప్రభాస్, త్రిప్తి టించిన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. 
 
కెమెరాకు వీపు చూపిస్తూ ఉన్న ప్రభాస్‌ను చూపిస్తున్న ఈ పోస్టర్‌కు అన్ని వర్గాల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. 'స్పిరిట్' చిత్రానికి సందీప్ రెడ్డి వంగా రచన, ఎడిటింగ్, దర్శకత్వం వహించారు. 
 
ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృష్ణన్ కుమార్, ప్రభాకర్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 5, 2027న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, మాండరిన్, జపనీస్, కొరియన్ భాషలలో విడుదల చేయడానికి ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 77వ గణతంత్ర దిన వేడుకలు.. ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 77వ గణతంత్ర దిన వేడుకలు.. ప్రజలకు శుభాకాంక్షలుదేశవ్యాప్తంగా 77వ గణతంత్ర దిన వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా గణతంత్ర దిన వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో పాటు పలువురు మంత్రులు ఎక్స్ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు.

కేంద్ర మంత్రులు అప్రమత్తంగా వుండాలి.. నిధులు తేవాలి.. ఏపీ సీఎం

కేంద్ర మంత్రులు అప్రమత్తంగా వుండాలి.. నిధులు తేవాలి.. ఏపీ సీఎంఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పనుల కోసం కేంద్ర నిధులను సమీకరించే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్లమెంట్ సభ్యులను ఆదేశించారు. అదే సమయంలో, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా చంద్రబాబు అన్నారు. తన క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, జనవరి 28 నుండి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరగనున్న సమావేశాల సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన ప్రధాన అంశాలను వివరించారు.

సెల్ఫీ కోసం చెరువులో దిగి ముగ్గురు మునిగిపోయారు... ఎక్కడో తెలుసా?

సెల్ఫీ కోసం చెరువులో దిగి ముగ్గురు మునిగిపోయారు... ఎక్కడో తెలుసా?నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా ఊర్కొండ మండలం ముచెర్లపల్లిలో ఒక కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు చెరువులో పడి మునిగిపోయారు. సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. సహాయం చేయడానికి చెరువులోకి దిగి మునిగిపోతున్న ఒక మహిళను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. మృతులలో 15 ఏళ్ల బాలిక, ఆమె 11 ఏళ్ల సోదరుడు, వారి 15 ఏళ్ల బంధువు ఉన్నారు.

హైదరాబాదుకు చెందిన ఏడుగురికి పద్మశ్రీ అవార్డులు- సీఎం ప్రశంసలు

హైదరాబాదుకు చెందిన ఏడుగురికి పద్మశ్రీ అవార్డులు- సీఎం ప్రశంసలుహైదరాబాద్‌కు చెందిన ఏడుగురు శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు,సామాజిక కార్యకర్తలకు ఆదివారం కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో నాల్గవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మశ్రీని ప్రదానం చేసింది. అవార్డు గ్రహీతలలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ చంద్రమౌళి గడ్డమనుగు కూడా ఉన్నారు. ఈయన ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో ఆకాష్ క్షిపణి వ్యవస్థను అభివృద్ధి దశ నుండి మోహరింపు వరకు పర్యవేక్షించారు. అలాగే ఏఐజి హాస్పిటల్స్‌కు చెందిన గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ గూడూరు వెంకట రావు 12,000కు పైగా శస్త్రచికిత్సలు, 16,000 ఎండోస్కోపీలు నిర్వహించారు. నో

77వ గణతంత్ర దినోకత్సవ వేడుకలు... ముఖ్య అతిథిగా ఆంటోనియో కోస్టా

77వ గణతంత్ర దినోకత్సవ వేడుకలు... ముఖ్య అతిథిగా ఆంటోనియో కోస్టాభారతదేశం సోమవారం తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా దేశం యావత్తూ ఏకమై రాజ్యాంగ స్వీకరణను స్మరించుకుంటూ, తన గొప్ప సాంస్కృతిక, సైనిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించనుంది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్‌లో జరిగే ఈ బ్రహ్మాండమైన వేడుకలకు అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతారు. ఈ వేడుక ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమై సుమారు 90 నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
