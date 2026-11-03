Mokshagna: నందమూరి మోక్షజ్ఞ తొలి చిత్రం.. మేధా మేక లేదా శ్రీలీల.. ఇద్దరిలో ఎవరు?
శ్రీకాంత్-ఊహల కుమార్తె మేధా మేకను, నందమూరి మోక్షజ్ఞ తొలి చిత్రంలో కథానాయికగా తీసుకునే ఆలోచన మొదట ఉండేది. అయితే, మోక్షజ్ఞ సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో జాప్యం జరగడంతో, ఆ ప్రణాళికలు మారినట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం మేధా, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తున్న మైత్రీ ఇన్ లవ్ (తాత్కాలిక శీర్షిక) అనే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంతో నటిగా పరిచయం కాబోతోంది.
Medha
ఇందులో ఆమెతో పాటు జై జస్తి అనే కొత్త నటుడు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ చిత్రం ప్రారంభమైంది. దీని ద్వారా పృథ్వీ వనం దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.
మేధా మరొక మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా పరిచయం అవుతుండటంతో, మోక్షజ్ఞ సరసన నటించే కథానాయిక కోసం అన్వేషణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఆయన మొదటి సినిమా కోసం ఇప్పటివరకు ఎవరినీ కథానాయికగా ఖరారు చేయలేదు.
మోక్షజ్ఞ పరిచయ చిత్రానికి మరింత ఆకర్షణ తీసుకురావడానికి, ఇప్పటికే పేరున్న కథానాయికను ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉందని కూడా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో శ్రీలీల పేరు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
Sreeleela
అయితే దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి కావడానికి సమయం పడుతుండటంతో, మోక్షజ్ఞ మొదటి చిత్రంలో ఆయన సరసన నటించే అవకాశం ఎవరికి దక్కుతుందో వేచి చూడాలి.
మోక్షజ్ఞ పరిచయ చిత్రానికి వశిష్ట దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన విశ్వంభర చిత్రం ప్రస్తుతం విడుదల కోసం వేచి చూస్తోంది.