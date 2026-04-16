Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియాకు కోర్టులో చుక్కెదురు
పవర్ సోప్స్ లిమిటెడ్ నుండి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం కోరుతూ నటి తమన్నా భాటియా దాఖలు చేసిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో ఆమెకు న్యాయపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయం 2011 నాటిది, అప్పుడు తమన్నా పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ కంపెనీపై కేసు దాఖలు చేశారు.
బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తన ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత కూడా, ఆ కంపెనీ తన ఫోటోలను సబ్బుల కవర్లు, ప్రకటనలపై వాడుతూనే ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ అనధికారిక వాడకం తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిందని, అందుకే ఆమె నష్టపరిహారం కోరారు. అయితే, గతంలో కూడా ఈ కేసు ఆమెకు అనుకూలంగా రాలేదు.
2017లో, హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి ఆమె ఫిర్యాదును కొట్టివేశారు. ఆ తర్వాత తమన్నా 2018లో అప్పీల్ దాఖలు చేసి ఆ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేశారు. ఇప్పుడు, ఏప్రిల్ 2026లో, జస్టిస్లు పి. వేల్మురుగన్, కె. గోవిందరాజన్ తిలకవాడిలతో కూడిన కోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఆమె అప్పీల్ను కూడా తిరస్కరించింది.
మునుపటి నిర్ణయాన్ని మార్చడానికి బలమైన కారణం ఏమీ లేదని, అందుకే కేసును మూసివేస్తున్నట్లు కోర్టు పేర్కొంది. సులభంగా చెప్పాలంటే, 10 సంవత్సరాలకు పైగా సాగిన సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటం తర్వాత తమన్నా వాదన పూర్తిగా తిరస్కరించబడింది.
అదే సమయంలో, ఈ కేసు కొన్ని ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. సాధారణంగా, ఇమేజ్ హక్కులు మరియు ఎండార్స్మెంట్లకు సంబంధించిన సమస్యలు ఒప్పందాలు, రుజువులపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఒప్పందంలోని నిబంధనలు ఆమె వాదనకు బలంగా మద్దతు ఇవ్వలేదని లేదా ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత దుర్వినియోగం జరిగిందని నిరూపించడానికి తగినంత సాక్ష్యం లేదని కోర్టు తీర్పు సూచిస్తోంది.
ఇలాంటి విషయాలలో న్యాయ పోరాటాలు ఎంత కాలం పట్టవచ్చో కూడా ఇది చూపిస్తుంది. దశాబ్దానికి పైగా గడిచినా, తుది ఫలితం అసలు తీర్పు నుండి మారలేదు.
తమన్నాకు ఇది స్పష్టంగా ఒక ఎదురుదెబ్బ. కానీ పరిశ్రమకు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వివాదాలను నివారించడానికి ఎండార్స్మెంట్ ఒప్పందాలు చాలా స్పష్టంగా, పటిష్టంగా ఉండాలనే విషయాన్ని ఇది గుర్తు చేస్తుంది.