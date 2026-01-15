ఒక వైపు అనిల్ రావిపూడి సక్సెస్ పార్టీ - మరోవైపు థియేటర్స్ ఖాళీ?
Mana Shankar Varaprasad celebrated the success party
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెగా ఎంటర్టైనర్ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, సంచలనాత్మకంగా 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 120 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇండియాలో అద్భుతమైన జోరును కొనసాగిస్తూ, ఉత్తర అమెరికాలో 2 మిలియన్ డాలర్ల మైలురాయికి చేరువవుతున్న తరుణంలో మెగాస్టార్ ఇంట్లో వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, చిరంజీవి తన హైదరాబాద్ నివాసంలో ఒక గ్రాండ్ పార్టీని ఇచ్చి, ఆ సాయంత్రాన్ని సంక్రాంతి వేడుకల కొనసాగింపుగా మార్చారు. తారల సందడితో కూడిన వేడుకకు రామ్ చరణ్, వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతలు సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెలతో పాటు పలువురు హాజరయ్యారు.
ఈ వేడుకలు ఉత్సాహభరితమైన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి, అనంతరం చిత్ర బృందం అద్భుతమైన విందులో పాల్గొంది. నవ్వులు, కృతజ్ఞతలు, ఆత్మీయ సంభాషణలతో వేడుక కన్నుల పండగలా సాగింది. సినిమా ఘన విజయానికి కారణమైన ప్రతి సభ్యుడికి చిరంజీవి స్వయంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఈ వేడుకను విజయోత్సవంగా మాత్రమే కాకుండా ముందస్తు భోగి, సంక్రాంతి సంబరాలుగా ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. టీంలో కనిపించిన ఐక్యత, సినిమాకు లభిస్తున్న డ్రీమ్ రన్ కలిసి ఈ వేడుక మెగా మెమరబుల్ మూమెంట్గా నిలిచింది.
ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి
సంక్రాంతికి అన్ని సినిమాలు విజయం సాధించాలని కోరుకోవడం సహజమే. ముందుగా విడుదలైన రాజాసాబ్ నెగెటివ్ టాక్ వచ్చింది. అయినా కొన్నిచోట్ల కలెక్షన్స్ పర్వాలేదు అనిపించాయి. ఆ తర్వాత విడుదలైన మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు సినిమాకు చిత్రమైన పరిస్థితి తలెత్తింది. కలక్షన్స్ బాగున్నాయి అని చిత్ర యూనిట్ తెలుపుతున్నా బయట చాల చోట్ల థియేటర్స్లో జనాలు ఆశించినంతగా లేకపోవడం విశేషం. రాజమండ్రితో పాటు తెలంగాణలోనూ చాలా చోట్ల రెండోరోజు నుంచే సగం సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.