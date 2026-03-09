కుందవై ఇంట్లోనే ఉండాలి.. పార్తీబన్ కామెంట్లపై త్రిష ఫైర్.. మైక్ దొరికిందని?
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై మండిపడ్డారు. దర్శకుడు, నటుడు పార్తీబన్ ఒక ఈవెంట్లో త్రిషను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. త్రిషను ఉద్దేశించి.. ఈ కుందవైని కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే వుండాలి.. బయటకు రానివ్వకూడదు.. అని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పార్తీబన్ చేసిన ఈ కామెంట్లకు త్రిష తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా చురకలు అంటించారు. మైక్ చేతిలో వుంది కదా అని ఏదో ఒకటి మాట్లాడితే అది విజ్ఞత అనిపించుకోదని తెలిపింది. అది మూర్ఖత్వాన్ని మాత్రమే చాటుతుందని.. అవగాహన లేకుండా మాట్లాడే మాటలు ఎదుటివారి కంటే మాట్లాడే వ్యక్తి దిగజారుస్తాయని త్రిష రిప్లై ఇచ్చారు.
అటు విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడుతున్న సమయంలో ఇలాంటి వివాదాలు తలెత్తడం, మరోవైపు ఆయన భార్య విడాకుల కోసం కోర్టు ఎక్కడ ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మరోవైపు విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి చూస్తే.. ఆయన భార్య సంగీత ఇప్పటికే చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అలాగే చెన్నైలోని తమ నివాసంలోనే ఉండేందుకు అనుమతిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. 1999 పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంటకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.