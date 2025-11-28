కూలీ ఫట్.. టాలీవుడ్ టాప్ హీరోలు వెనక్కి.. పవన్ మాత్రం లోకేష్తో సినిమా చేస్తారా?
కూలీ సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాత దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఖైదీ-2 సినిమా ప్రారంభిస్తారని చాలా మంది అభిమానులు నమ్మారు. అయితే, ఆ ప్లాన్ త్వరలో జరగడం లేదు. బదులుగా, లోకేష్ ఒక స్వతంత్ర తెలుగు సినిమా దర్శకత్వం వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇది టాలీవుడ్లో అతని మొదటి దర్శకత్వ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది.
కూలీ విడుదలకు ముందు, తమిళ మీడియా లోకేష్ను హాలీవుడ్ స్థాయి చిత్రనిర్మాతగా హైప్ చేసింది. వారు అతని ఎలివేషన్ స్టైల్, కథా కథనాలను ప్రశంసించారు. కొంతమంది స్టార్ హీరోల కంటే ఆయనను ఎక్కువగా జరుపుకున్నారు. కానీ కూలీ ప్రజల అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు. ఇది చాలా మంది ప్రేక్షకులలో నిరాశను సృష్టించింది. అప్పటి నుండి, అభిమానులు, మీడియా గ్రూపులు అతని తదుపరి చిత్రం గురించి చర్చించుకుంటున్నాయి.
కొన్ని నివేదికలు ఏ టాప్ తమిళ హీరో తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్పై సంతకం చేయడానికి సిద్ధంగా లేడని కూడా పేర్కొన్నాయి. ఈ పుకార్ల మధ్యలో, ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అప్డేట్ వచ్చింది. ఒక ప్రధాన తెలుగు స్టార్ లోకేష్ కనగరాజ్తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అని పుకార్లు ఉన్నాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తర్వాత, పవన్ ఎస్సార్టీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో సురేందర్ రెడ్డితో సినిమా ప్రారంభిస్తారని చాలామంది భావించారు. అయితే, పవన్ బదులుగా లోకేష్తో కలిసి పనిచేయవచ్చని కొత్త నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ కలయికను ఒకచోట చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. లోకేష్ ఒక కథ చెప్పాడని, అది నిర్మాణ బృందాన్ని ఆకట్టుకుందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇప్పుడు అంతా పవన్ కళ్యాణ్ ఆమోదం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే అతను ప్రస్తుతం రాజకీయాలను మరియు సినిమాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. గతంలో, లోకేష్ తనకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్లతో కలిసి పనిచేయడానికి ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాడు. కానీ కూలీ తర్వాత, అతనితో కలిసి పనిచేయడానికి వారిలో సంకోచం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు అతని తదుపరి హీరోగా మారవచ్చు. ఈ కలయిక అధికారికంగా మారితే, ఫలితం విక్రమ్ లాంటి మరో స్టైలిష్ చిత్రంగా మారవచ్చని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. కొందరు అది దాని కంటే పెద్దదిగా మారవచ్చని కూడా భావిస్తున్నారు.
ఇంతలో, లోకేష్ డీసీ అనే చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, అతను తన తదుపరి దర్శకత్వ చిత్రంపై పని ప్రారంభించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ సహకారం రియాలిటీ అవుతుందో అనేది తెలియాల్సి వుంది.