శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025
Last Updated : శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (12:06 IST)

కూలీ ఫట్.. టాలీవుడ్ టాప్ హీరోలు వెనక్కి.. పవన్ మాత్రం లోకేష్‌తో సినిమా చేస్తారా?

Pawan kalyan
కూలీ సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాత దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఖైదీ-2 సినిమా ప్రారంభిస్తారని చాలా మంది అభిమానులు నమ్మారు. అయితే, ఆ ప్లాన్ త్వరలో జరగడం లేదు. బదులుగా, లోకేష్ ఒక స్వతంత్ర తెలుగు సినిమా దర్శకత్వం వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇది టాలీవుడ్‌లో అతని మొదటి దర్శకత్వ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. 
 
కూలీ విడుదలకు ముందు, తమిళ మీడియా లోకేష్‌ను హాలీవుడ్ స్థాయి చిత్రనిర్మాతగా హైప్ చేసింది. వారు అతని ఎలివేషన్ స్టైల్, కథా కథనాలను ప్రశంసించారు. కొంతమంది స్టార్ హీరోల కంటే ఆయనను ఎక్కువగా జరుపుకున్నారు. కానీ కూలీ ప్రజల అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు. ఇది చాలా మంది ప్రేక్షకులలో నిరాశను సృష్టించింది. అప్పటి నుండి, అభిమానులు, మీడియా గ్రూపులు అతని తదుపరి చిత్రం గురించి చర్చించుకుంటున్నాయి. 
 
కొన్ని నివేదికలు ఏ టాప్ తమిళ హీరో తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌పై సంతకం చేయడానికి సిద్ధంగా లేడని కూడా పేర్కొన్నాయి. ఈ పుకార్ల మధ్యలో, ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఒక ప్రధాన తెలుగు స్టార్ లోకేష్ కనగరాజ్‌తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
ఆ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అని పుకార్లు ఉన్నాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తర్వాత, పవన్ ఎస్సార్టీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఆధ్వర్యంలో సురేందర్ రెడ్డితో సినిమా ప్రారంభిస్తారని చాలామంది భావించారు. అయితే, పవన్ బదులుగా లోకేష్‌తో కలిసి పనిచేయవచ్చని కొత్త నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 
 
కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ కలయికను ఒకచోట చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. లోకేష్ ఒక కథ చెప్పాడని, అది నిర్మాణ బృందాన్ని ఆకట్టుకుందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
 
ఇప్పుడు అంతా పవన్ కళ్యాణ్ ఆమోదం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే అతను ప్రస్తుతం రాజకీయాలను మరియు సినిమాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. గతంలో, లోకేష్ తనకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్‌లతో కలిసి పనిచేయడానికి ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాడు. కానీ కూలీ తర్వాత, అతనితో కలిసి పనిచేయడానికి వారిలో సంకోచం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు అతని తదుపరి హీరోగా మారవచ్చు. ఈ కలయిక అధికారికంగా మారితే, ఫలితం విక్రమ్ లాంటి మరో స్టైలిష్ చిత్రంగా మారవచ్చని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. కొందరు అది దాని కంటే పెద్దదిగా మారవచ్చని కూడా భావిస్తున్నారు. 
 
ఇంతలో, లోకేష్ డీసీ అనే చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, అతను తన తదుపరి దర్శకత్వ చిత్రంపై పని ప్రారంభించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ సహకారం రియాలిటీ అవుతుందో అనేది తెలియాల్సి వుంది. 

ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మిపై అక్రమాస్తుల కేసును కొట్టేయొద్దు

ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మిపై అక్రమాస్తుల కేసును కొట్టేయొద్దువైకాపా అధ్యక్షుడు, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో భాగమైన పెన్నా సిమెంట్స్ వ్యవహారంలో నిందితురాలిగా ఉన్న సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీలక్ష్మిపై కేసును ఈ దశలో కొట్టివేయవద్దని సీబీఐ హైకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆమె నేరం చేశారా లేదా అనేది సీబీఐ కోర్టులో జరిగే విచారణలోనే తేలుతుందని, అందువల్ల ఆమె దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషను అనుమతించరాదని స్పష్టం చేసింది.

ఓ ఇంటర్వ్యూ పాత పగను రగిల్చింది... మాజీ నక్సలైట్‌ను హత్య

ఓ ఇంటర్వ్యూ పాత పగను రగిల్చింది... మాజీ నక్సలైట్‌ను హత్యతెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. మాజీ నక్సలైట్ ఒకరు ఒక యూట్యూబ్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అతని హత్యకు కారణమైంది. ఈ మాజీ నక్సలైట్‌ను ఓ యువకుడు హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

పాకిస్థాన్‌కు షాకిచ్చిన యూఏఈ.. పాక్ పౌరులకు వీసాలు నిలిపివేత

పాకిస్థాన్‌కు షాకిచ్చిన యూఏఈ.. పాక్ పౌరులకు వీసాలు నిలిపివేతపాకిస్థాన్‌కు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్ (యూఏఈ) తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. పాక్ పౌరులకు వీసాల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. యూఏఈకి వచ్చిన తర్వాత పాకిస్థానీయులు భిక్షాటన, నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే కారణాలతో ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల కార్యదర్శి సల్మాన్ చౌదరి స్వయంగా ధ్రువీకరించారు.

అస్సాంలో బహు భార్యత్వంపై నిషేధం... అతిక్రమిస్తే పదేళ్ల జైలు

అస్సాంలో బహు భార్యత్వంపై నిషేధం... అతిక్రమిస్తే పదేళ్ల జైలుఅస్సాం రాష్ట్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పలు కఠిన చట్టాలను అమలు చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, బహుభార్యత్వంపై నిషేధం విధించింది. ఈ చట్టాన్నిఉల్లంఘించేవారికి పదేళ్ళ జైలుశిక్షను విధించనున్నట్టు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిస్వశర్మ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించారు.

హైదరాబాద్ మెట్రోకు ఏడు వసంతాలు.. 80 కోట్ల మంది ప్రయాణం

హైదరాబాద్ మెట్రోకు ఏడు వసంతాలు.. 80 కోట్ల మంది ప్రయాణంహైదరాబాద్ మెట్రో సేవలు ప్రారంభమై ఏడు వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇపుడు ఎనిమిదో వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో ఏకంగా 80 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేశారు. భాగ్యనగరి వాసులకు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తున్న హైదారాబాద్ మెట్రో ప్రస్తుతం అత్యంత కీలకమైన ప్రజా రవాణాగా మారిపోయింది. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ, లక్షలాది మందిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. అలాంటి మెట్రో, ఇప్పుడు రెండో దశ విస్తరణకు సిద్ధమవుతోంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
