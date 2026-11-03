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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (11:15 IST)

Poonam Kaur: త్రివిక్రమ్‌ను నకిలీ గురువు అంటూ ఏకేసిన పూనమ్ కౌర్

poonam kaur
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (11:15 IST)
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సినీనటి పూనమ్ కౌర్ మరోసారి చిత్ర నిర్మాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌పై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయనను నకిలీ గురువు అని పిలుస్తూ, ఆయనను ప్రశ్నించడం తన కెరీర్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేసిందోనని ఆ నటి తీవ్ర ఆరోపణ చేశారు.
 
"మీ దుర్భాషను నేను ప్రశ్నించినందుకే నా కెరీర్‌ను నాశనం చేశారు. దేవుడు మీకు ఏమి చేశాడో చూడండి. కొంచెం సిగ్గు తెచ్చుకోండి మీరు వేదికపై విలువలు వల్లించవచ్చు, నేను వాటిని ఆచరిస్తాను.." అని పూనమ్ తన తాజా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాశారు.
 
త్రివిక్రమ్‌పై బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్లే తన కెరీర్ నాశనమైందని పూనమ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆయన ప్రవర్తనను ప్రశ్నించినందుకే తన కెరీర్ దెబ్బతిందని ఆమె ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలు స్వతంత్రంగా నిరూపించబడలేదు.
 
కాగా ఈలోగా, ఒక నెటిజన్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యల వల్ల త్రివిక్రమ్ కెరీర్‌కు ఎలాంటి నష్టం జరగదని వాదిస్తూ ధీటుగా స్పందించారు. అయినా నెటిజన్లపై ఆమె అదే స్థాయిలో కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. పూనమ్ కొన్నేళ్లుగా త్రివిక్రమ్‌పై ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంది. కానీ ఆమె ఆరోపణలపై ఆ చిత్రనిర్మాత నుండి ఎటువంటి స్పష్టమైన బహిరంగ స్పందన రాలేదు. పదేపదే పోస్టులు పెడుతున్నా, చర్చలు మళ్లీ మొదలవుతున్నా, ఈ వివాదానికి స్పష్టమైన ముగింపు లేకుండా కొనసాగుతూనే ఉంది. త్రివిక్రమ్ వృత్తి జీవితం ముందుకు సాగుతుండగా, తనకు ఏమైందని ఆమె ఆరోపిస్తున్న దానిపై పూనమ్ ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూనే ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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