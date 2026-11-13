ప్రెగ్నెంట్ అయితేనేంటి? సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పేది లేదు.. టాక్సిక్ కుంగదీసింది..
నటనకు గుడ్ బై చెప్పి కుటుంబ జీవితంలో స్థిరపడాలని ప్లాన్ చేస్తోందన్న ఊహాగానాలకు కియారా అద్వానీ తెరదించింది. తన భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి రెండవ బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతోందని వార్తలు వస్తున్న ఈ నటి, తన సినీ కెరీర్ను వదులుకునే ఉద్దేశం తనకు లేదని స్పష్టం చేసింది.
Kiara Advani
సిద్ధార్థ్తో కలిసి కరణ్ జోహార్ టాక్ షో కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9లో పాల్గొన్న కియారా, తన కెరీర్ ఎంపికలు, వ్యక్తిగత జీవితం, అలాగే ఆగష్టు 2026లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన టాక్సిక్ చిత్రంలోని తన రొమాంటిక్, సన్నిహిత సన్నివేశాలపై ఎదుర్కొన్న ట్రోలింగ్ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడింది.
తనకు నచ్చిన సినిమాలు, పాత్రలను ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ కావాలని, తన కలలను సాకారం చేసుకోకుండా తనను ఎవరూ ఆపలేరని కియారా చెప్పింది. తన రెండవ బిడ్డ రాక తర్వాత నటనకు దూరమై పూర్తిగా కుటుంబంపై దృష్టి పెడుతుందనే ఊహాగానాల మధ్య ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
లస్ట్ స్టోరీస్లో తన నటనను చూసిన తర్వాత సిద్ధార్థ్కు తనపై ఎలా ఆసక్తి కలిగిందో కూడా ఆ నటి గుర్తుచేసుకుంది. అతను ఆమెకు ఫోన్ చేయడం, ఆమెను కలవడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం, నైట్క్లబ్లు, ఇతర ప్రదేశాలలో ఆమెతో సమయం గడపడానికి అవకాశాలు వెతకడం ప్రారంభించాడు. చివరికి, అతని ప్రయత్నాలు ఆమె మనసును గెలుచుకున్నాయి.
టాక్సిక్ సినిమా వైఫల్యం తనను తీవ్రంగా కుంగదీసిందని, ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ తనను మానసికంగా దెబ్బతీసిందని కియారా ఒప్పుకుంది. అయితే, ఆ కష్టకాలంలో సిద్ధార్థ్ తనకు గట్టిగా అండగా నిలిచాడని ఆమె చెప్పింది.
తన తాజా వ్యాఖ్యలతో, మాతృత్వం తన నటనా జీవితానికి ముగింపు కాదని కియారా స్పష్టం చేసింది. ఆమె తన వృత్తిని కొనసాగిస్తూ, తన సొంత నిర్ణయాలు తానే తీసుకోవాలని భావిస్తోంది.