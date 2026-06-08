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Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Peedi new poster
తండ్రి చిరంజీవి తప్ప రివ్యూ ఇవ్వని తెలుగు హీరోలు అంటూ ట్వీట్ చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ మూవీని ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ట్వీట్లు..రాజమౌళి, సుకుమార్, సందీప్ వంగాను ట్యాగ్ చేస్తూ నెటిజన్ల ట్వీట్లు పెట్టారు. దానితో చర్చ కూడా కొనసాగుతుంది.
మరోవైపు సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్ర విషయంపై కూడా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. అసలు ఆమెను వాంప్ గా చూపించారు తప్పితే ఆ పాత్రకు ప్రాధాన్యత లేదనేది పలువురు అభిప్రాయం. ఇంత వ్యతిరేకత ఎదురైనప్పటికీ, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూడు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹236 కోట్లు వసూలు చేసింది.
జూన్ 4, 2026న విడుదలైన, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది', మొదటి మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹236 కోట్లు వసూలు చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. వలస కార్మికుడైన పెద్ది పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించగా, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్ కుమార్ మరియు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం ఆయనకు తోడుగా నిలిచాయి. ఈ చిత్రం యాక్షన్, భావోద్వేగం మరియు గుర్తింపు వంటి ఇతివృత్తాలను మేళవించింది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు, జాన్వీ కపూర్ను వస్తువుగా చూపించే సన్నివేశాలపై వ్యతిరేకత (దీంతో దర్శకుడు క్షమాపణ చెప్పి, మార్పులు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు) ఎదురైనప్పటికీ, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుండి గొప్ప ప్రశంసలు, కుటుంబ విహారయాత్రలు మరియు 4 మిలియన్లకు పైగా బుక్మైషో టిక్కెట్లను గెలుచుకుంది.
సెలవుపై ఇంటికొచ్చి.. ఇంకోదానితో కులుకుతావా..? ఆర్మీ జవాన్ను హత్య చేసిన భార్య?
అక్రమ సంబంధాల కారణంగా నేరాలకు పాల్పడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. తాజాగా మెదక్ జిల్లాలో అక్రమ సంబంధం నెరుపుతున్నాడన్న ఆరోపణతో ఒక ఆర్మీ జవాన్ను అతని భార్య హత్య చేసింది. అనంతరం ఆమె పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయింది. ఉత్తరాఖండ్లోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి సెలవుపై ఇంటికి వచ్చిన 49 ఏళ్ల ఆర్మీ జవాన్ పొన్నం కుమార్ గౌడ్, జూన్ 10న తిరిగి విధుల్లో చేరాల్సి ఉంది.
రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు.. 15 మందికి గాయాలు.. మరో ముగ్గురు యాత్రికులు...?
ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం కోతలంకపల్లి వద్ద ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు రైల్వే వంతెనకు ఢీకొట్టి బోల్తా పడటంతో కనీసం 15 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న కేవీఆర్ ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు, అర్ధరాత్రి సమయంలో అదుపు తప్పి రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టింది.
తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్న నారా లోకేష్.. కడియం శ్రీహరి
తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నారా లోకేష్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఇప్పటికీ తన తండ్రి నీడలోనే ఉన్న వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన తనను తాను నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు తన కుమారుడిని ఒక నాయకుడిగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సమావేశంలోనూ చంద్రబాబు పక్కన లోకేష్ ఎందుకు ఉంటున్నారు? పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు ఎవరూ లేరా?" అని కడియం శ్రీహరి అన్నారు.
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్య.. కారణం ఎవరంటే?
ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్యకు గురికావడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. తూర్పు ఢిల్లీలోని వసుంధర ఎన్క్లేవ్లో జరిగిన ఈ మర్డర్ మిస్టరీని పోలీసులు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే చేధించారు. తెలిసిన వారే ఈ పని చేసి ఉంటారని భావించిన పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకున్నారు. ఆస్తి వివాదం కారణంగానే పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఒక దంపతులచే ఈ హత్య జరిగి వుంటుందని పోలీసులు చెప్తున్నారు. ఆస్తి గొడవల కోణంలోనే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నారు.
జూన్ 12 నుంచి కాదు.. జూన్ 15 నుంచి స్కూల్స్ పునః ప్రారంభం
తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే తేదీని జూన్ 12 నుండి జూన్ 15కి వాయిదా వేస్తూ సవరించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఇ. నవీన్ నికోలస్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పాఠశాలల పునఃప్రారంభ షెడ్యూల్ను పునఃపరిశీలించాలని వివిధ వర్గాల నుండి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,