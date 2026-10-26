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  4. Radhika Apte says women clashing on sets is a thought, finds men ‘far more insecure’
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (15:29 IST)

ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయా? రాధికా ఆప్టే ఏమన్నారంటే?

radhika apte
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (15:29 IST)
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ఫిల్మ్ సెట్లలో మహిళల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుంటాయనే అభిప్రాయాన్ని నటి రాధికా ఆప్టే కొట్టిపారేశారు. ఇది చాలా పాతకాలపు, కాలం చెల్లిన ఆలోచన అని ఆమె పేర్కొన్నారు. పని ప్రదేశంలో వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు లింగంపై కాకుండా, వారి మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు. అంతేకాకుండా, మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులే ఎక్కువ అభద్రతాభావంతో ఉంటారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
 
Akka సిరీస్‌లో ఇద్దరు బలమైన మహిళా పాత్రల మధ్య ఉండే సంఘర్షణలు, నిజ జీవితంలో కూడా సెట్‌పై ఉంటాయా అని రాధికను అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె సమాధానమిస్తూ... మహిళల మధ్య గొడవలు జరుగుతాయనేది చాలా పాత, కాలం చెల్లిన ఆలోచన. నిజానికి ఇలాంటి ప్రశ్నను నేను చాలా కాలంగా వినలేదు, ఎందుకంటే అది అస్సలు నిజం కాదు. నిజం చెప్పాలంటే, మహిళల కంటే పురుషులే ఎక్కువ అభద్రతాభావంతో ఉంటారు. కొందరితో మనకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది, మరికొందరితో అంతగా కలవకపోవచ్చు, అంతే. 
 
సెట్‌లో తన అనుభవం గురించి చెబుతూ, అక్కడ వాతావరణం చాలా సానుకూలంగా ఉందని, కెమెరా ముందు  వెనుక కూడా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. "మా సెట్ చాలా బాగుంది. అక్కడ పురుషులు, మహిళలు దాదాపు సమాన సంఖ్యలో ఉన్నారు. నటీనటుల్లోనూ, తెర వెనుక పనిచేసే వారిలోనూ చాలా మంది మహిళలే ఉన్నారు. అక్కడ ఒక రకమైన సోదరభావం కనిపించింది, ఇది పనిని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చింది" అని ఆమె చెప్పారు.
 
సహోద్యోగులతో కలిసి పనిచేయడం అంటే అందరితోనూ ప్రాణ స్నేహితులుగా మారాలని అర్థం కాదని రాధిక వివరించారు. లింగంతో సంబంధం లేకుండా, ఎవరితోనైనా సన్నిహిత బంధం లేకపోయినా, వృత్తిపరంగా మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగించవచ్చని ఆమె అన్నారు.
 
ఒకరితో ఒకరికి పెద్దగా సమస్యలు లేనంత వరకు అందరూ ఎంతో ఆప్యాయంగా, మర్యాదగా ఉంటారు. సాధారణంగా అటువంటి సమస్యలేవీ తలెత్తవు.. రాధికా ఆప్టే పేర్కొన్నారు. రాధికా ఆప్టే 'అక్క' అనే క్రైమ్ డ్రామా చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇందులో కీర్తి సురేష్ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కల్పిత రాజ్యమైన 'పెర్నురు' నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం, 2026 అక్టోబర్ 30న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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