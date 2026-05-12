రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?
దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
తమిళ చిత్రసీమలో త్రిష గత ఇరవై ఏళ్లుగా అగ్రశ్రేణి నటిగా కొనసాగుతున్నారు. గతంలో ఆమె కమల్ హాసన్తో కలిసి మన్మధన్ అంబు, తూంగా వనం, థగ్ లైఫ్ చిత్రాలలో పనిచేశారు. అలాగే, రజనీకాంత్ సరసన 'పేట' చిత్రంలోనూ ఆమె నటించారు. ప్రస్తుతం దర్శకుడు నెల్సన్ ఈ చిత్ర స్క్రిప్ట్ను ఖరారు చేసే పనిలో ఉన్నారు.
త్వరలోనే సినిమా ప్రధాన చిత్రీకరణ ప్రారంభం కానుందని భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రంగా ఇది నిలిచే అవకాశం ఉందని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
కెరీర్ పరంగా చూస్తే, త్రిష ప్రస్తుతం తన మా చిత్ర పనులతో బిజీగా ఉన్నారు. అలాగే, ఆమె నటించిన మరో చిత్రం కరుప్పు విడుదల కోసం ఆమె ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మే 14, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ చిత్రంలో సూర్య ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, వశిష్ట దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా రూపొందుతున్న 'విశ్వంభర' చిత్ర పనులతోనూ ఆమె తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు.