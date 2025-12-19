Sara Arjun: సారా అర్జున్ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీ
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధూరందర్' చిత్రం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాకేష్ బేడీ 20 ఏళ్ల సారా అర్జున్ను ముద్దు పెట్టుకుంటున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఆమె డ్రెస్ షాలును కూడా ఆయన తొక్కిపట్టుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది.
ఇంకా దీనిపై ట్రోల్ మొదలైనాయి. ఈ చర్యతో రాకేష్ బేడీ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆ విమర్శలపై స్పందించారు. ఈ సినిమాలో రాకేష్ బేడీ రాజకీయ నాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. సారా ఆయన కుమార్తె పాత్రలో నటిస్తోంది.
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాకేష్ మాట్లాడుతూ.. "సారా నా వయస్సులో సగం కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న అమ్మాయి, నా కుమార్తె పాత్రలో నటిస్తోంది. షూటింగ్ సమయంలో మేము కలిసినప్పుడల్లా, ఒక కూతురు తన తండ్రిని పలకరించినట్లే, ఆమె నన్ను ఆలింగనంతో పలకరించేది.
మా ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం వుంది. ఆ రోజు కూడా అదే జరిగింది. కానీ ప్రజలు అక్కడ ఉన్న ఆప్యాయతను చూడటం లేదు. ఒక వృద్ధుడు ఒక యువతి పట్ల చూపించే ఆప్యాయతను చూడాలి. ఇంకా చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంటే మనం ఏం చేయగలం.. అని రాకేష్ అన్నారు.
నేను ఆమెను ఒక వేదికపై బహిరంగంగా చెడు ఉద్దేశంతో ఎందుకు ముద్దు పెట్టుకుంటాను?, అక్కడ ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు. ఇలాంటి విషయాలు చెప్పేటప్పుడు ప్రజలు పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఏమీ లేని దాని నుండి ఒక సమస్యను సృష్టించాలని వారు కోరుకుంటున్నారు.. అని రాకేష్ చెప్పారు. ఇలా కామెంట్లు చేసి తాను తనను తాను రక్షించుకోవడం లేదని, కేవలం నిజంగా ఏమి జరిగిందో మాత్రమే చెబుతున్నానని ఆ నటుడు వివరించారు.
ధూరందర్ డిసెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో రణవీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి, అర్జున్ రాంపాల్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. నిజ జీవిత సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ చిత్రం, భారతదేశంపై జరగబోయే దాడుల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించడానికి పాకిస్తానీ ముఠాలలోకి చొరబడిన ఒక భారతీయ గూఢచారి కథను అనుసరిస్తుంది.
ప్రస్తుతం రెండో వారంలో ఉన్న ఈ చిత్రం మరో బాక్సాఫీస్ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. ధూరందర్ తన రెండవ వారంలోనే రూ. 200 కోట్లు వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇటీవల, రణవీర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో హృదయపూర్వక సందేశంతో ధూరందర్ విజయంపై స్పందించారు.