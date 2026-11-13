రామాయణం సెట్స్లో సాయిపల్లవి కన్నీళ్లు.. ఎందుకో తెలుసా?
రామాయణం సెట్స్లో సాయి పల్లవి ఒక భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ సినిమాలో ఒక సన్నివేశం చూసిన తర్వాత తన కోచ్ తన పాదాలకు నమస్కరించిన విషయాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ చర్య ఆమెను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసి, కన్నీళ్లు తెప్పించింది.
ఈ సంఘటన గురించి ఒక సంభాషణలో మాట్లాడుతూ, తన కోచ్కు తాను సాయి పల్లవిగా మాత్రమే తెలుసని, తాను ఫోన్ కాల్స్ చేయడం, సెట్స్లో సిద్ధమవడం కూడా చూశారని సాయి పల్లవి చెప్పారు. కానీ, తాను సీతగా నటించడం చూసిన తర్వాత, ఆ కోచ్ తనతో విభిన్నంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు.
ఈ సంఘటన వల్ల ప్రజలు సీతతో ఎంత గాఢంగా మమేకమవుతారో సాయి పల్లవి గ్రహించారు. తన కోచ్ ప్రతిస్పందన చూసి తాను ఏడవడం మొదలుపెట్టానని ఆమె చెప్పారు. తాను ఆ పాత్రను ఎలా స్వీకరించారో కూడా సాయి పల్లవి వివరించారు.
సాధారణంగా, తాను ఒక పాత్రకు ఏమి జోడించగలనో ఆలోచిస్తానని సాయిపల్లవి అన్నారు. కానీ సీత పాత్ర విషయంలో, ఆ పాత్రను పోషించడం ద్వారా తాను ఏమి నేర్చుకోగలనో అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నారు. ఆ పాత్రను ప్రారంభించే ముందు తాను సీతకు ప్రార్థన చేశానని కూడా ఆమె చెప్పారు.
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న రామాయణంలో సాయి పల్లవి సీత పాత్రను పోషించగా, రణబీర్ కపూర్ రాముడి పాత్రలో, యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు.