Chiranjeevi, Ramya Krishnan: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాక లో విజయశాంతి ప్లేస్ లో రమ్యక్రిష్ణ ?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ 'కాకా'- కదిరి కాళిదాసు చిత్రం కొద్దిరోజులుగా హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. అయితే విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు, పీపుల్స్ మీడియా సంస్థ నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవలే వారి కార్యాలయంలో జరిగింది. అయితే ముందుగా విజయశాంతి ని అనుకున్నారు. కానీ ఫొటోషూట్ లో ఆమె పాల్గొంది. కానీ అనుకోకుండా ఆమె మార్పు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
Chiranjeevi, Ramya Krishnan
గతంలోనే ఇలా షూటింగ్ ముందురోజు ఒక కథానాయికను అనుకుని రాత్రికి రాత్రే హీరోయిన్లు మారిపోవడం జరుగున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో విజయశాంతి ప్లేస్ లో రమ్యక్రిష్ణ ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
మూడు రోజులుగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ముచ్చింతల్ లో జరుగుతుంది. అక్కడ పారడైజ్ చిత్రం కోసం వేసిన సెట్లో మోహన్ బాబు హౌస్ గా చిత్రీకరిస్తున్నారు. అందులో రామ్ లక్మణ్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ ఆధ్వర్యంలో చిరంజీవి, రమ్యక్రిష్ణ, అనురాగ్ కాశ్యప్ తోపాటు జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో పాల్గొనే కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరిస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ నాయికగా నటిస్తోంది.
ఎస్. థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఆంటోనీ ఎల్ రూబెన్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. కోన వెంకట్, కే చక్రవర్తి రెడ్డి స్క్రీన్ప్లే అందించగా, హరి మోహన కృష్ణ, వినీత్ పొట్లూరి రైటర్స్ గా చేస్తున్నారు. భాను-నందు డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. కాకా.. 2027 జనవరి 13న సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.