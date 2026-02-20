రష్మిక-విజయ్ వివాహం.. బందోబస్తు కోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థ
రష్మిక మందన్న-విజయ్ దేవరకొండ ఫిబ్రవరి 26, 2026న వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఇది టాలీవుడ్ చరిత్రలో అతిపెద్ద ఈవెంట్లలో ఒకటిగా ఉంటుందని టాక్ వస్తోంది. ఈ వివాహ వేడుక భారీ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ జంట తమ వివాహాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచాలని నిశ్చయించుకున్నారు.
ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థను నియమించుకున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ జంట ఉదయపూర్లోని వారి పెళ్లి వేడుక కోసం భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఆహ్వానించబడని అతిథులకు కఠినమైన నో-ఎంట్రీ విధానాన్ని నిర్వహించడానికి ఈ బృందం స్థానిక రాజస్థాన్ భద్రతా దళాలతో సహకరిస్తుంది.
వివాహ వేడుకలు ఫిబ్రవరి 24, 2026న ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రైవేట్ వేడుక తర్వాత, ఈ జంట మార్చి 4న హైదరాబాద్లో స్నేహితులు, సినీ సెలెబ్రిటీల కోసం గ్రాండ్ రిసెప్షన్ను నిర్వహిస్తారు. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మొదట గీత గోవిందంలో కలిసి పనిచేశారు. తరువాత, వారు డియర్ కామ్రేడ్లో కనిపించారు. ప్రస్తుతం రణబాలి వారి మూడవ చిత్రం అవుతుంది.