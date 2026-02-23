Rashmika Mandanna: ఫిబ్రవరి 26న విజయ్- రష్మిక మందన్న వివాహం
టాలీవుడ్ ప్రేమపక్షులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహం అట్టహాసంగా జరుగనుంది. ఫిబ్రవరి 26న ఐటీసీ మొమెంటోస్ రిసార్ట్లో వీరి వివాహం జరుగనుంది. విజయ్-రష్మికలు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇప్పటికే రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ చేరుకున్నారు.
ఈ జంట హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. విజయ్ స్టైలిష్ లెదర్ జాకెట్, కొత్త హెయిర్స్టైల్, మెలితిప్పిన మీసంతో కనిపించగా, రష్మిక గ్రే బ్లేజర్ సూట్లో మెరిసిపోయారు. వీరితో పాటు ఆనంద్ దేవరకొండ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉదయ్పూర్కు బయలుదేరారు.
అక్కడి ఐటీసీ మొమెంటోస్ రిసార్ట్లో ఫిబ్రవరి 26న వివాహం జరగనుంది. ఈ వేడుక కోసం అంతర్జాతీయ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 24న హల్దీ, 25న సంగీత్, మెహందీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఈ నెల 26న వివాహం తర్వాత మార్చి 4న హైదరాబాద్లో సినీ ప్రముఖుల కోసం భారీ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు.