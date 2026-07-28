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  4. Ravi Mohan-Aarti Divorce: Chennai Court Rejects Rs 40 Lakh Alimony Plea, Orders Rs 3 Lakh Monthly Maintenance
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (16:41 IST)

రవి మోహన్- ఆర్తి విడాకులు.. రూ.40లక్షలు కుదరదు.. భరణంగా రూ.3లక్షలు.. కోర్టు

Ravi Mohan-Aarti
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (16:41 IST)
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Ravi Mohan-Aarti
నటుడు రవి మోహన్‌తో జరుగుతున్న విడాకుల ప్రక్రియలో, నెలకు రూ. 40 లక్షల భరణం కావాలని కోరుతూ ఆర్తి దాఖలు చేసిన అభ్యర్థనను చెన్నై కుటుంబ సంక్షేమ న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. దానికి బదులుగా, న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఆర్తికి నెలకు రూ.3 లక్షల మధ్యంతర భరణం చెల్లించాలని ఆ నటుడిని కోర్టు ఆదేశించింది. 
 
ఈ జంట 2009 జూన్‌లో వివాహం చేసుకుని, పదిహేనేళ్ల పాటు కలిసి జీవించారు. పరిష్కరించుకోలేని విభేదాల కారణంగా విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రవి మోహన్ సెప్టెంబర్ 2024లో బహిరంగంగా ప్రకటించారు. అయితే, తన ప్రమేయం లేదా అనుమతి లేకుండానే ఆ ప్రకటన వెలువడిందని ఆర్తి ఆ తర్వాత పేర్కొన్నారు. 
 
దీనివల్ల భరణం, పిల్లల సంరక్షణ హక్కులు, ఆర్థిక పరిష్కారానికి సంబంధించి తీవ్రమైన న్యాయ పోరాటం మొదలైంది. ఇరువర్గాల ప్రకటనలు, ప్రజల్లో విస్తృతంగా జరిగిన చర్చల కారణంగా ఈ చట్టపరమైన వివాదం మరింత ముదిరింది. ఇటీవల మీడియాతో మాట్లాడిన రవి మోహన్, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న పుకార్ల పట్ల తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొనడంతో, దాదాపు ఏమీ తీసుకోకుండానే బయటకు వచ్చేయాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనపై వచ్చిన అక్రమ సంబంధ ఆరోపణలను కూడా ఖండించారు. అలాగే తన వ్యక్తిగత వ్యవహారంలో బయటి వ్యక్తులను లాగవద్దని ప్రజలను కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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అలలతో పోరాడి బాలుడిని లైఫ్ గార్డ్.. రాకాసి అలలతో పోరాడి.. (video)

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కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

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ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలుఈ రోజుల్లో టీలో లెమన్ గ్రాస్ వేసి తాగుతున్నారు. ఈ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అందుకే రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు కూడా తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం మొదలైన ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.