రవి మోహన్- ఆర్తి విడాకులు.. రూ.40లక్షలు కుదరదు.. భరణంగా రూ.3లక్షలు.. కోర్టు
నటుడు రవి మోహన్తో జరుగుతున్న విడాకుల ప్రక్రియలో, నెలకు రూ. 40 లక్షల భరణం కావాలని కోరుతూ ఆర్తి దాఖలు చేసిన అభ్యర్థనను చెన్నై కుటుంబ సంక్షేమ న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. దానికి బదులుగా, న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ముగిసే వరకు ఆర్తికి నెలకు రూ.3 లక్షల మధ్యంతర భరణం చెల్లించాలని ఆ నటుడిని కోర్టు ఆదేశించింది.
Ravi Mohan-Aarti
ఈ జంట 2009 జూన్లో వివాహం చేసుకుని, పదిహేనేళ్ల పాటు కలిసి జీవించారు. పరిష్కరించుకోలేని విభేదాల కారణంగా విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రవి మోహన్ సెప్టెంబర్ 2024లో బహిరంగంగా ప్రకటించారు. అయితే, తన ప్రమేయం లేదా అనుమతి లేకుండానే ఆ ప్రకటన వెలువడిందని ఆర్తి ఆ తర్వాత పేర్కొన్నారు.
దీనివల్ల భరణం, పిల్లల సంరక్షణ హక్కులు, ఆర్థిక పరిష్కారానికి సంబంధించి తీవ్రమైన న్యాయ పోరాటం మొదలైంది. ఇరువర్గాల ప్రకటనలు, ప్రజల్లో విస్తృతంగా జరిగిన చర్చల కారణంగా ఈ చట్టపరమైన వివాదం మరింత ముదిరింది. ఇటీవల మీడియాతో మాట్లాడిన రవి మోహన్, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న పుకార్ల పట్ల తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొనడంతో, దాదాపు ఏమీ తీసుకోకుండానే బయటకు వచ్చేయాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనపై వచ్చిన అక్రమ సంబంధ ఆరోపణలను కూడా ఖండించారు. అలాగే తన వ్యక్తిగత వ్యవహారంలో బయటి వ్యక్తులను లాగవద్దని ప్రజలను కోరారు.