జాన్వీ, రాధికా ఆప్టేలపై రెజీనా ఫైర్.. అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే తప్పుకోండి.. అంతేకానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో..?
పెద్ది చిత్రంలో తన పాత్రను వస్తువుగా చూపించడంపై జాన్వీ కపూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, అలాగే తెలుగు చిత్రసీమలో పనిచేసిన అనుభవంపై రాధికా ఆప్టే చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి నటి రెజీనా కసాండ్రా స్పందించారు. ఒక చిత్రంలో తమ పాత్రను చిత్రీకరించే విధానం పట్ల అసౌకర్యంగా భావించే నటీనటులు, అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకోవాలని రెజీనా సూచించారు. ఇటువంటి చర్చలు ఉత్తర, దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమల మధ్య విభజనకు దారితీయవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.
Regina
అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, దయచేసి సినిమా నుండి తప్పుకోండంటూ రెజీనా అన్నారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో రెజీనా మాట్లాడుతూ.. ఏదైనా విషయంలో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, ఆ సినిమా నుండి తప్పుకోవడమే మంచిది. మాకు వేరే మార్గం లేదని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో మనం ఉండకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది పురుషులకు లేదా మహిళలకు వ్యతిరేకం కాదు. ఒక మహిళగా, తాను మహిళల పక్షానే నిలబడతాను, కానీ ప్రస్తుతం వారు ఉన్న స్థితిని బట్టి చూస్తే తమకు నచ్చని ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకోలేనంత బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నారని నేను అనుకోనని చెప్పారు.
ఇంకా కేసరి 2 ప్రమోషన్ల సమయంలో తన అనుభవం గురించి రెజీనా కూడా మాట్లాడింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె కథానాయకుడు అక్షయ్ కుమార్ భార్య పాత్రను పోషించింది. సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ తనను గుర్తించలేదని లేదా ట్యాగ్ చేయలేదని ఆమె ఆరోపించింది.
ఇంకా ఆమె అలా మాట్లాడుతూ, "ఒక ఉత్తర భారత నటి దక్షిణ భారత సినిమా గురించి అలా మాట్లాడినప్పుడు నాకు చాలా తీవ్రంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలియకుండానే మీరు ఉత్తర-దక్షిణ విభజన సృష్టిస్తున్నారు. అది పూర్తిగా తప్పు. దీనిని పరిష్కరించడానికి వేర్వేరు మార్గాలు ఉన్నాయి. అలాగే, కరణ్ జోహార్ షోలో తనను ఒక వస్తువులా చూశారని జాన్వీ మాట్లాడింది.
అదే కరణ్ ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ వారి 'కేసరి 2' చిత్రంలో నన్ను ప్రమోట్ చేయకూడదని నిర్ణయించుకుంది. ఇప్పుడు, నేను దానిని ఏమని పిలవాలి? దేనిని వస్తువులా చూడటం? నేను దక్షిణాదిని కాబట్టా? ఈ రోజు వరకు కూడా వారు ఎందుకు అలా చేయలేదో నాకు తెలియదు. ఇది చాలా వింతగా ఉంది. వారు 'కేసరి 2' పాటను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు, ఆ పాటలో నేను మొదటి నుండి చివరి వరకు ఉన్నాను, కానీ వారు నన్ను కనీసం ట్యాగ్ కూడా చేయలేదు... అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం రెజీనా కామెంట్స్ సినీ వర్గాల్లో పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.