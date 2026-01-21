జై హో పాటపై ఆర్జీవీ కామెంట్లు.. ఏఆర్ రెహ్మాన్ వ్యాఖ్యలపై వర్మ ఎండ్ కార్డ్
దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ, సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్, ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్న జై హో పాటపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల చుట్టూ నెలకొన్న వివాదానికి ముగింపు పలకాలని ప్రయత్నించారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తర్వాత స్పందిస్తూ, తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా ఉటంకించారని, సందర్భం నుండి వేరు చేసి చూపించారని స్పష్టం చేస్తూ ఆర్జీవీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
తన దృష్టిలో ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏఆర్ రెహ్మాన్ తాను కలిసిన గొప్ప సంగీత దర్శకుడు, అత్యంత మంచి వ్యక్తి, ఆయన ఎవరి క్రెడిట్ను లాక్కునే చివరి వ్యక్తి కూడా కాదు. ఈ విషయం చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూలతకు ఇది ముగింపు పలుకుతుందని ఆశిస్తున్నాను.. అంటూ రామ్ గోపాల్ వర్మ రాశారు.
వర్మ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆన్లైన్లో మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చి, కొత్త చర్చకు దారితీయడంతో ఆర్జీవీ ఈ వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో, రామ్ గోపాల్ వర్మ సుభాష్ ఘాయ్ చిత్రం యువరాజ్ నిర్మాణ సమయంలో రెహమాన్ పనితీరు గురించి మాట్లాడారు.
రెహమాన్ తరచుగా రికార్డింగ్ సెషన్లకు ఆలస్యంగా వచ్చేవారని, ఇది చిత్రనిర్మాతలను నిరాశపరిచిందని వర్మ ఆరోపించారు. ఒక నిర్దిష్ట సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ, వర్మ మాట్లాడుతూ, గాయకుడు సుఖ్వీందర్ సింగ్ అప్పటికే స్టూడియోలో ఉన్నప్పుడు రెహమాన్ నేరుగా విమానాశ్రయం నుండి వచ్చారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా జైహోపై వర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారి తీశాయి.