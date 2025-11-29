శనివారం, 29 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (11:24 IST)

Prabhas-Anushka Wedding: ప్రభాస్ - అనుష్కల వివాహం.. ఏఐ వీడియో వైరల్.. పంతులుగా ఆర్జీవీ

Prabhas-Anushka Wedding
టాలీవుడ్ స్టార్స్ ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టి టాలీవుడ్‌లో అత్యుత్తమ ఆన్‌స్క్రీన్ జంటలలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. ఈ జంట బిల్లా, మిర్చి, బాహుబలి రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వారిని ప్రణుష్క అని పిలుస్తున్నారు. ప్రభాస్, అనుష్కల వివాహాన్ని నిజ జీవితంలో చూడటం చాలా మంది అభిమానుల కల. తాజాగా ఏఐ టెక్నాలజీతో మరోసారి ప్రభాస్‌-అనుష్కలకు పెళ్లి జరిపించారు. అంతేకాదు ఈ పెళ్లి వేడుకకు టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలంతా హాజరైనట్లు చూపించారు.
 
ఈ అందమైన వీడియోలో తెలుగు అగ్రశ్రేణి స్టార్లు డోలు వాయించడంలో, అతిథులకు వడ్డించడంలో పాల్గొంటున్నారు. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, మోహన్ లాల్, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, ఎంఎం కీరవాణి, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్ తదితరులు వారి వివాహానికి హాజరైనట్లు వైరల్ క్లిప్‌లో కనిపిస్తుంది. రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏఐ వీడియోలో వివాహ మంత్రాలు జపిస్తున్న పంతులుగా కనిపిస్తున్నారు. కృష్ణంరాజు ప్రభాస్, అనుష్కల పక్కనే వుండి పెళ్లి జరిపించి.. ఆశీర్వాదం చేస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో వుంది. 
 
ప్రభాస్‌-అనుష్కల పెళ్లి ..అందరూ ఆహ్వానితులే అంటూ ఓ నెటిజన్‌ పోస్ట్‌ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. దీనిని చూసిన ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఇది నిజమైతే ఎంత బాగుండు అని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

మటన్ బిర్యానీ పెట్టలేదని తిరుపతమ్మ తల్లి భక్తులకు యాచకులు ముష్టిఘాతాలు

మటన్ బిర్యానీ పెట్టలేదని తిరుపతమ్మ తల్లి భక్తులకు యాచకులు ముష్టిఘాతాలుఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు తిరుపతమ్మ తల్లి దేవాలయం ప్రాంగణంలో భక్తులపై యాచకులు ముష్టిఘాతాలకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం సృష్టిస్తోంది. తిరుపతమ్మ తల్లికి మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నుంచి 70 మంది భక్తులు తిరుపతమ్మ తల్లి దర్శనానికి వచ్చారు. అమ్మవారి మొక్కులు చెల్లించుకుని నాన్ వెజ్ వంటకం చేసారు. మధ్యాహ్నం భక్తులు భోజనం చేసే ముందు ఇద్దరు యాచకులు తమకు భోజనం పెట్టాలంటూ వారి వద్దకు వచ్చారు. దాంతో వారికి బిర్యానీ, మటన్ కూర వేసి పంపారు.

National Herald Case: డిసెంబర్ 16కి వాయిదా పడిన నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు

National Herald Case: డిసెంబర్ 16కి వాయిదా పడిన నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసునేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఢిల్లీ కోర్టు శనివారం తన తీర్పును వాయిదా వేసింది. ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే ఈ ఉత్తర్వుపై ప్రకటనను డిసెంబర్ 16కి వాయిదా వేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, దివంగత పార్టీ నాయకులు మోతీలాల్ వోరా, ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్‌లతో పాటు సుమన్ దూబే, సామ్ పిట్రోడా, యంగ్ ఇండియన్ అనే ప్రైవేట్ కంపెనీపై కుట్ర, మనీలాండరింగ్ అభియోగాలు మోపింది.

నెల్లూరులో హత్య.. పోలీసులకు నిందితులకు ఫైట్.. కాల్పులు.. ఇద్దరికి గాయాలు

నెల్లూరులో హత్య.. పోలీసులకు నిందితులకు ఫైట్.. కాల్పులు.. ఇద్దరికి గాయాలునెల్లూరు జిల్లా కోవూరు ప్రాంతంలో జరిగిన హత్య కేసులో నిందితులను అరెస్ట్ చేసే ఆపరేషన్ సందర్భంగా నిందితులు పోలీసులపై కత్తులతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. శుక్రవారం రాత్రి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాత్రి వేళ కల్లూరుపల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో పెంచలయ్య అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. అనుమానితులు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో దాక్కున్నారని సమాచారం అందిన తర్వాత, వారిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.

Cyclone Ditwah: దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి దగ్గరగా కదులుతోన్న దిత్వా తుఫాను

Cyclone Ditwah: దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి దగ్గరగా కదులుతోన్న దిత్వా తుఫానుదిత్వా తుఫాను దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి దగ్గరగా కదులుతోంది. ఇది బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది. గత ఆరు గంటల్లో ఈ వ్యవస్థ గంటకు 8 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. 2025 నవంబర్ 29న ఉదయం 05.30 గంటలకు వద్ద నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర శ్రీలంక వైపు, 9.4°N అక్షాంశం మరియు 80.7°E రేఖాంశం దగ్గర కేంద్రీకృతమైంది.

Pawan Kalyan: డిసెంబర్ 1 నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు.. జనసేన ఎంపీలకు పవన్ క్లాస్

Pawan Kalyan: డిసెంబర్ 1 నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు.. జనసేన ఎంపీలకు పవన్ క్లాస్డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలకు వ్యూహాన్ని సమీక్షించడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం రాత్రి పార్టీ లోక్‌సభ సభ్యులతో సమావేశం నిర్వహించారు. మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, కాకినాడ ఎంపీ తంగేడల్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.
