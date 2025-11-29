Prabhas-Anushka Wedding: ప్రభాస్ - అనుష్కల వివాహం.. ఏఐ వీడియో వైరల్.. పంతులుగా ఆర్జీవీ
టాలీవుడ్ స్టార్స్ ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టి టాలీవుడ్లో అత్యుత్తమ ఆన్స్క్రీన్ జంటలలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. ఈ జంట బిల్లా, మిర్చి, బాహుబలి రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వారిని ప్రణుష్క అని పిలుస్తున్నారు. ప్రభాస్, అనుష్కల వివాహాన్ని నిజ జీవితంలో చూడటం చాలా మంది అభిమానుల కల. తాజాగా ఏఐ టెక్నాలజీతో మరోసారి ప్రభాస్-అనుష్కలకు పెళ్లి జరిపించారు. అంతేకాదు ఈ పెళ్లి వేడుకకు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలంతా హాజరైనట్లు చూపించారు.
ఈ అందమైన వీడియోలో తెలుగు అగ్రశ్రేణి స్టార్లు డోలు వాయించడంలో, అతిథులకు వడ్డించడంలో పాల్గొంటున్నారు. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, మోహన్ లాల్, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, ఎంఎం కీరవాణి, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్ తదితరులు వారి వివాహానికి హాజరైనట్లు వైరల్ క్లిప్లో కనిపిస్తుంది. రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏఐ వీడియోలో వివాహ మంత్రాలు జపిస్తున్న పంతులుగా కనిపిస్తున్నారు. కృష్ణంరాజు ప్రభాస్, అనుష్కల పక్కనే వుండి పెళ్లి జరిపించి.. ఆశీర్వాదం చేస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో వుంది.
ప్రభాస్-అనుష్కల పెళ్లి ..అందరూ ఆహ్వానితులే అంటూ ఓ నెటిజన్ పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఇది నిజమైతే ఎంత బాగుండు అని కామెంట్ చేస్తున్నారు.