నా మొదటి వ్యాపారం విఫలమైంది.. కానీ విలువైన పాఠాలు నేర్చుకున్నా... సమంత
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీ బ్రేకులో వున్నారు. ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఆమె సినిమాలకు అతీతంగా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఆమె వ్యాపారాలు ఆమెకు గణనీయమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. కానీ ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆమె ప్రయాణం విజయంతో ప్రారంభం కాలేదు. తన మొదటి వ్యాపార భాగస్వామ్యం విఫలమైందని సమంత ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
Samantha Ruth Prabhu
ఆ వైఫల్యం తన దృక్పథాన్ని ఎలా మార్చిందో సమంత వివరించారు. ఏం తప్పు జరిగిందో గానీ, అందులో పాల్గొన్న వ్యక్తుల వివరాలను గానీ ఆమె వెల్లడించలేదు. కానీ ఆ అనుభవం తనకు కొన్ని విలువైన పాఠాలు నేర్పిందని స్పష్టం చేశారు. విజయాల కంటే వైఫల్యాలే తనకు ఎక్కువ పాఠాలు నేర్పాయని కూడా సమంత గుర్తుచేసుకున్నారు.
అప్పటి నుండి సమంత అనేక వ్యాపార అవకాశాలను అన్వేషించారు. తాను సుమారు ఎనిమిది నుండి పది వ్యాపారాలలో పెట్టుబడి పెట్టానని, వాటిలో చాలా వరకు మహిళలు స్థాపించినవేనని సమంత వెల్లడించారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు మద్దతు ఇవ్వడం, వ్యాపారంలో రిస్క్ తీసుకోవడానికి మరింత మంది మహిళలను ప్రోత్సహించడం పట్ల తనకున్న ఆసక్తి గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడారు.
అంకితా థడానీ, ఆకాష్ వాలియాలతో కలిసి సమంత సహ-స్థాపించిన సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్ అనే సుగంధ ద్రవ్యాల బ్రాండ్తో ఆమె సొంత వ్యాపార ప్రయాణం కూడా ఊపందుకుంది. ఈ బ్రాండ్ రూ. 120 కోట్ల ఆదాయ మైలురాయిని దాటినట్లు సమాచారం. ఇది ఒక వ్యాపారవేత్తగా సమంతకు పెరుగుతున్న గుర్తింపును మరింత పెంచుతోంది.
సమంత నేడు ఉన్న స్థితికి, ఆమె వ్యాపార ప్రయాణం ప్రారంభమైన తీరుకు మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన వైరుధ్యం ఉంది. ఆమె మొదటి భాగస్వామ్యం విజయవంతం కాలేదు, కానీ ఆ అనుభవం ఆమెను వ్యాపారం నుండి దూరం చేయలేదు. దానికి బదులుగా, ఆమె మరిన్ని అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, ఇతర వ్యాపారవేత్తలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ముందుకు సాగింది.
ప్రముఖుల వ్యాపారాలు సాధారణంగా విజయం సాధించినప్పుడు వార్తల్లోకి వస్తాయి. సమంత వెల్లడించిన సమాచారం.. వ్యాపారంలో ఆమె ప్రయాణంలోని కొత్త కోణాన్ని చూపిస్తుంది. అన్నీ విషయాలు ఎల్లప్పుడూ అనుకున్నట్లుగా జరగవు. కొన్నిసార్లు, ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారం కంటే ఒక విఫలమైన ప్రారంభం మనకు చాలా కాలం పాటు గుర్తుండిపోయే పాఠాలను నేర్పుతుందని సమంత పేర్కొన్నారు.