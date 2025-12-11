గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (11:58 IST)

Samantha-Raj: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వైరల్

స్టార్ సెలెబ్రిటీస్ సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు వివాహం జరిగినప్పటి నుండి, ఫోటోలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త ఫోటో ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతూనే వుంది. ఇప్పుడు రాజ్ సోదరి, శీతల్, మరో కుటుంబ ఫోటోను పంచుకున్నారు. అది కూడా ఆన్‌లైన్‌లో బాగా వైరల్ అయింది. 
 
ఇది పూర్తి గ్రూప్ ఫోటో, ఇందులో సమంత, రాజ్, అతని తల్లిదండ్రులు, శీతల్, పిల్లలు, మొత్తం బృందం అంతా ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సక్సెస్ ఈవెంట్‌లో వారిని అందరినీ కలిపి చూసిన తర్వాత, ఈ కొత్త ఫోటో ఎవరినీ ఆశ్చర్యపరచలేదు, కానీ అభిమానులు మాత్రం దీనికి పిచ్చెక్కిపోయారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, సమంత ప్రస్తుతం 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా షూటింగ్‌లో పాల్గొంటూ సెట్‌కు తిరిగి వచ్చేసింది. సమంత పెళ్లి తర్వాత మొదటిసారిగా బయటకు వచ్చింది. గచ్చిబౌలిలోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో.. ఎవరో ఆమెను గుర్తించారు. కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ వీడియో అంతటా వైరల్ అయింది. 
 
అభిమానులు ఆమె పెళ్లి తర్వాత లుక్‌ను చూడటానికి ఎదురుచూస్తున్నారు. కాబట్టి సహజంగానే ఆ క్లిప్ విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఆమె బాలీవుడ్ చిత్రం ధురందర్ చూడటానికి అక్కడికి వెళ్లినట్లు తెలిసింది.

కొత్త జంట.. అలా కారులో ముద్దుపెట్టుకుంటే.. సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది.. చివరికి?

కొత్త జంట.. అలా కారులో ముద్దుపెట్టుకుంటే.. సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది.. చివరికి?ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఓ జంట ముద్దు పెట్టుకోవడం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యింది. ఇదే వారికి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టింది. అక్టోబర్ 25న లక్నోకు చెందిన ఒక నూతన దంపతులు అజంగఢ్ నుండి లక్లక్‌కు ప్రయాణిస్తుండగా.. పూర్వాంచల్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే టోల్ ప్లాజాకు చేరుకునే ముందు, వారు తమ కారును రోడ్డు పక్కన ఆపారు. వారు ఒక ప్రైవేట్ స్థలంలో ఉన్నారని భావించి, ఆ జంట కారు లోపల ముద్దు పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు.

గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటం.. థాయ్‌లాండ్‌లో చేతులకు సంకెళ్ళువేసి లూథ్రా బ్రదర్స్ అరెస్టు

గోవా నైట్ క్లబ్ దుర్ఘటం.. థాయ్‌లాండ్‌లో చేతులకు సంకెళ్ళువేసి లూథ్రా బ్రదర్స్ అరెస్టుప్రముఖ సముద్రతీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలోని ఓ నైట్ క్లబ్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం కేసులో పురోగతి లభించింది. ఈ నైట్ క్లబ్ యజమానులు లూథ్రా బ్రదర్స్‌ను థాయ్‌లాండ్‌లో అరెస్టు చేశారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లూథ్రా బ్రదర్స్ థాయ్‌లాండ్‌కు పారిపోయారు. నింధనలకు విరుద్ధంగా క్లబ్ నడుపుతూ 25 మందికి మృతి కారణమయ్యారని పోలీసులు వారిపై కేసు నమోదు చేశారు.

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయన కుమార్తె సునీత ఈ కేసుపై పూర్తి స్థాయి విచారణ కోరుతూ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయించారు. బుధవారం కోర్టు తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. అసలు నిందితులు తప్పించుకోకుండా నిరోధించడానికి పూర్తి విచారణ అవసరమని సునీత తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ఈ కేసులో అనుబంధ చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించాలని వారు కోర్టును కోరారు. విచారణ కొనసాగితే మరిన్ని సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని కూడా వారు చెప్పారు.

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావడం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతానికి కొత్త ఊపిరి పోసింది. రాజధాని ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు చాలా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఇటీవల అమరావతిలో ఏకంగా 25 బ్యాంకులు, కేంద్ర ఆర్థిక సంస్థలు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన కేంద్ర కార్యాలయం రాజధానిలో కొలువుదీరడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాట్సాప్ గ్రూపులను ఎలా ఉపయోగిస్తోందనే దాని గురించి మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. విదేశీ సదస్సులో వ్యాపార కార్యనిర్వాహకులతో జరిగిన సమావేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఏ కంపెనీకైనా ప్రభుత్వం చురుకుగా మద్దతు ఇస్తుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట పరిమితికి మించిన బడ్జెట్ ఉన్న పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని, వాటి కోసం ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్ సృష్టించబడుతుందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.
