సమంతకు మగబిడ్డ పుట్టడం, పేరు పెట్టడం అన్నీ జరిగిపోయాయ్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఈ దంపతులకు బాబు పుట్టాడని, అతనికి దేవ్ నిడిమోరు అని పేరు పెట్టారని, ఈ శుభవార్తను సమంత తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్నారు. సమంత తన నవజాత శిశువు మధురమైన చిత్రాన్ని ఇన్స్టాలో పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో బాబు తన చిన్ని వేళ్లను ఆమె వేలు చుట్టూ సున్నితంగా చుట్టుకుని ఉన్నారు.
Samantha Son Dev nidimoru
ఈ శుభవార్తను పంచుకుంటూ, సమంత ఇలా రాసుకొచ్చారు. తమ అందమైన బాబు దేవ్ నిడిమోరు 19.11.2026 అని రాశారు. తమ హృదయాలు ఎన్నడూ లేనంత ఆనందంలో ఉన్నాయని తెలిపారు. తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలకడానికి ముందు సమంత, రాజ్ తమ ఇంట్లో ఒక సన్నిహిత సాంప్రదాయ పూజను నిర్వహించిన కొద్ది రోజులకే వారి కుమారుడు జన్మించాడు.
నవంబర్ 17న, సమంత, రాజ్ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. తల్లి, బిడ్డల ఆశీస్సులు, సుఖ ప్రసవం కోసం ప్రార్థనలు, మంత్రోచ్ఛారణ, సాంప్రదాయ ఆచారాలు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
వేడుకకు సంబంధించిన చిత్రాలలో సమంత ఎరుపు రంగు సాంప్రదాయ దుస్తులలో కనిపించగా, రాజ్ క్రీమ్ రంగు కుర్తా, తెల్లటి పైజామాలలో కనిపించారు. ఈ జంట పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ, ఆచారాలలో పాల్గొనడం కూడా కనిపించింది. సమంత వదిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను, తెర వెనుక చిత్రాలతో పాటు పంచుకున్నారు.
సమంత- రాజ్ డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా యోగా సెంటర్లోని లింగ భైరవి ఆలయంలో ఒక సన్నిహిత వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి కొద్దిమంది కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఈ జంట మొదట 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2'లో కలిసి పనిచేశారు.
అందులో సమంత రాజీ పాత్రను పోషించారు. ఆ తర్వాత వారు సిటాడెల్: హనీ బన్నీ, మా ఇంటి బంగారం చిత్రాలలో కలిసి పనిచేశారు. డిసెంబర్ 2025లో వారి వివాహానికి ముందే వారి సంబంధం బహిరంగమైంది. జూన్ 2026లో తాను తన మొదటి బిడ్డకు గర్భవతి అని సమంత ప్రకటించారు. మా ఇంటి బంగారం తర్వాత నటనకు తిరిగి వచ్చే ముందు తాను ప్రసూతి విరామం తీసుకుంటానని కూడా ఆమె చెప్పారు.