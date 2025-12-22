Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభు
ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని రోజుల క్రితం నటి నిధి అగర్వాల్ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, మరో నటి కూడా ఇలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో నిధిని అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. దాంతో ఆమె తన వాహనం వద్దకు చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు.
ఈ ఘటన భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. తాజాగా, నటి సమంత రూత్ ప్రభు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సమంతను అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. ఆ జనాన్ని దాటుకుని తన కారు వద్దకు వెళ్లడానికి సమంత ఇబ్బంది పడుతూ కనిపించారు. ఈ రెండు సంఘటనలు ప్రజల్లో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది.
ఈవెంట్ నిర్వాహకులు మెరుగైన ప్రణాళిక, భద్రతను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వారు మండిపడుతున్నారు. బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యే ప్రముఖుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు, సరైన జనాన్ని నిర్వహించడం చాలా అవసరంమని అంటున్నారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు కూడా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.