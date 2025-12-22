సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (10:51 IST)

Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభు

Samantha Ruth Prabhu
ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని రోజుల క్రితం నటి నిధి అగర్వాల్ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, మరో నటి కూడా ఇలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో నిధిని అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. దాంతో ఆమె తన వాహనం వద్దకు చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. 
 
ఈ ఘటన భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. తాజాగా, నటి సమంత రూత్ ప్రభు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొన్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సమంతను అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. ఆ జనాన్ని దాటుకుని తన కారు వద్దకు వెళ్లడానికి సమంత ఇబ్బంది పడుతూ కనిపించారు. ఈ రెండు సంఘటనలు ప్రజల్లో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. 
 
ఈవెంట్ నిర్వాహకులు మెరుగైన ప్రణాళిక, భద్రతను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వారు మండిపడుతున్నారు. బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యే ప్రముఖుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు, సరైన జనాన్ని నిర్వహించడం చాలా అవసరంమని అంటున్నారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు కూడా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర జల హక్కుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. "ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు. రాష్ట్ర హక్కులను బలిపశువుగా మారడానికి నేను అనుమతించను. తెలంగాణ జల హక్కులను వదులుకుంటున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఎలా మౌనంగా ఉంటారు? అందుకే నేను రంగంలోకి దిగాలనుకున్నాను.." అని రావు తెలంగాణ భవన్‌లో గంటకు పైగా జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు.

Jharkhand: దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మృతి

Jharkhand: దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మృతిజార్ఖండ్‌లోని కోడెర్మా జిల్లాలో దగ్గు మందు తాగిన ఒకటిన్నర ఏళ్ల బాలిక మరణించిందని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి కోడెర్మా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లోకై భుయాన్ టోలాలో జరిగింది. రాగిణి కుమారిగా గుర్తించిన ఆ బాలిక కుటుంబం, తమ ప్రాంతంలోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ స్టోర్ నుండి దగ్గు మందును కొనుగోలు చేసింది.

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీ

కరుణ లేని సాంకేతికత కేవలం యంత్రం మాత్రమే: ముఖేష్ అంబానీశాస్త్రీయ రంగంలో ప్రతిభను మరియు నవ భారత్ స్ఫూర్తిని కొనియాడుతూ జరిగిన ఒక ప్రత్యేక సాయంత్రం వేళ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ దిగ్గజ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్‌కు ఘన నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ మషేల్కర్ రికార్డు స్థాయిలో 54 గౌరవ డాక్టరేట్లు పొందిన అసాధారణ విద్యా మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, ఒక ప్రత్యేక సన్మాన కార్యక్రమం, పుస్తకావిష్కరణ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ప్రొఫెసర్ ఎం.ఎం. శర్మ, మహారాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ చంద్రకాంత్ పాటిల్, శాస్త్రీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు.

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు

కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సత్రం నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు మేరకు ఈ నిధులను తితిదే కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటే తెలంగాణాకు పెనుశాపం : కేసీఆర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటే తెలంగాణకు ప్రత్యేకించి పాలమూరుకు శాపంగా మారిందని భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆరోపించారు. తెలంగాణ భవన్‌‍లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, 50 యేళ్ళు పాలిన కాంగ్రెస్, 20 యేళ్ళు పాలించిన తెలుగుదేశం పార్టీలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేశాయని ఆరోపించారు.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.
