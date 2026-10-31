Shashwat Sachdev: కీలక పాటల కోసం ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ లో చేరిన శశ్వత్ సచ్దేవ్ !
నల్లమందు వ్యాపారం, వలసవాద వారసత్వాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం డ్రాగన్. ఎన్.టి.ఆర్. కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఇటీవలే షెడ్యూల్ ప్రారంభమై కొనసాగుతోంది. దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమా కోసంచాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా సంగీత దర్శకుడు శశ్వత్ సచ్దేవ్ ఈ సినిమాకు పనిచేస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
Shashwat Sachdev joins NTR’s Dragon
చార్ట్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన 'ధురందర్' సౌండ్ట్రాక్తో మంచి పేరు సంపాదించిన సంగీత దర్శకుడు శశ్వత్ సచ్దేవ్, ప్రశాంత్ నీల్ ప్రతిష్టాత్మక దేశభక్తి చిత్రం 'డ్రాగన్'లోని కొన్ని పాటలకు సంగీతం అందించనున్నట్లు సమాచారం. చారిత్రక నల్లమందు వ్యాపారం, వలసవాద వారసత్వాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో, నైతికంగా సంక్లిష్టమైన లూగర్ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్నారు.
అనిల్ కపూర్, బిజు మీనన్, రుక్మిణి వసంత్ కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జూన్ 11, 2027న విడుదల కానుంది. 2024లో విడుదలైన 'దేవర' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్టీఆర్కు ఉన్న బలమైన ఆదరణ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, అనంతపురం, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాలలో స్థిరమైన వసూళ్లకు ఆయన స్టార్డమ్నే పంపిణీదారులు కారణంగా పేర్కొంటున్నారు.