అనిరుధ్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్లో శింబు, నయనతార.. వీడియో వైరల్
శింబు, నయనతార ఒకప్పుడు తెరపై, తెర వెనుక కూడా ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన జంట. 2000వ దశాబ్దం చివర్లో, వీరిద్దరూ కలిసి నటించడమే కాకుండా, తెర వెనుక తమ కెమిస్ట్రీతో వార్తల్లో నిలిచారు. వారి సంబంధం ఒక ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ జంట చివరికి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే పుకార్లు కూడా వచ్చాయి. అయితే, బ్రేకప్ తర్వాత వారు విడిపోయారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వారు మళ్లీ తెరపై కలిసినప్పటికీ, వారి తాజా బహిరంగ భేటీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ టాపిక్గా మారింది.
Simbu, Nayanthara
ఆదివారం చెన్నైలో జరిగిన అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహ రిసెప్షన్కు సింబు హాజరయ్యారు. ఆయన వేదికలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, నయనతార తన భర్త, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్తో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇద్దరూ ముఖాముఖిగా కలిసినప్పుడు, ఒకరినొకరు పలకరించుకుని కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నారు.
ఆ సందర్భంలోని ఒక చిత్రంలో నయనతార ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, శింబుతో సౌకర్యవంతంగా మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయింది. ఆసక్తికరంగా, ఆ ఇద్దరి సంభాషణను చూస్తున్నప్పుడు దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ ముఖ కవళికలపై చాలా మంది యూజర్లు దృష్టి సారించడంతో ఇది ఒక మీమ్గా కూడా మారింది.
What was going on in Simbu and Nayanthara’s minds when they met? https://t.co/vpeiJcVv0U— Sneakyy (@Sneakyy4u) November 23, 2026