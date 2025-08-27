గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.
సుచిత్ర ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో కాబోయే భర్తపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. షణ్ముగరాజ్తో తనకు దాదాపు నిశ్చితార్థం అయిందని, అతన్ని గాఢంగా నమ్మానని సుచిత్ర వెల్లడించింది. అయితే, ఆ సంబంధం చీకటి మలుపు తిరిగింది. ఇప్పుడు తొలగించబడిన పోస్ట్లో, ఆమె గతంలో చెన్నైలోని తన ఇంటిని వదిలి ముంబైకి మకాం మార్చాల్సి వచ్చిందని, ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత అక్కడ స్థిరపడ్డానని పేర్కొంది.
'సుచి లీక్స్ తర్వాత ఇంతకంటే దారుణంగా ఏమీ జరగదని నేను అనుకున్నాను. సుచిత్ర రెండు రోజుల క్రితం పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, సుచిత్ర తన భావోద్వేగ కల్లోలం గురించి చెబుతూ, "సుచి లీక్స్ వివాదం తర్వాత, నాకు ఇంతకంటే దారుణంగా ఏమీ జరగదని నేను అనుకున్నాను. కానీ అలా జరిగింది. నేను ప్రేమలో పడ్డాను. 48 ఏళ్ళ వయసులో, దరిద్రపు ప్రేమతో ఒక సంబంధంలోకి ప్రవేశించాను. నాకు ఎప్పటికీ జరగదని నేను అనుకున్నదంతా జరిగింది.
తనకు షుణ్ముగరాజ్ను చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసని, గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనను తాను వివాహితగా ప్రకటించాను. నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సమయంలో అతనిని నమ్మాను. అతను రక్షకుడిలా నా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు" అని సుచిత్ర చెప్పింది.
"సమాజం నన్ను దూరం పెట్టిందని, ధనుష్ నా పేరును నాశనం చేశాడని, కార్తీక్ కుమార్ నన్ను విడిచిపెట్టాడని అతను నాకు చెప్పాడు. తన సొంత జీవితం బాధతో నిండి ఉందని అతను పేర్కొన్నాడు. అతని మొదటి భార్య, పిల్లలు, తల్లి అందరూ నిరాశాజనకంగా ఉన్నారు. అతను నన్ను సాయం చేస్తానని చెప్పి.. నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు.. అంటూ సుచిత్ర వెల్లడించింది.
షుణ్ముగరాజ్ "సున్నితంగా మాట్లాడేవాడు" అని సుచిత్ర ఆరోపించింది. అతను తనను జాగ్రత్తగా చూసుకునే ముసుగులో నెమ్మదిగా తన ఆర్థిక విషయాలను తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. నేను అతన్ని నిజంగా ప్రేమించాను. లేకపోతే, నేను అతనికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇచ్చేవాడిని కాదు. కానీ ఇప్పుడు, నేను అతనిని కోర్టుకు తీసుకువెళుతున్నాను. ప్రతి పైసా తిరిగి పొందే వరకు నేను పోరాడుతాను." అంటూ సుచిత్ర తెలిపింది. ఈ మేరకు సుచిత్ర ఇన్స్టాలో పోస్టు చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
తదుపరి పోస్ట్లో, సుచిత్ర షుణ్ముగరాజ్ ఫోటోను, అతను తన ఆధార్ కార్డులో తన ఇంటి చిరునామాను ఉపయోగించాడని రుజువును కూడా పంచుకుంది.