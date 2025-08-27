బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025
బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025 (18:37 IST)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra
Suchitra
గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.
 
సుచిత్ర ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో కాబోయే భర్తపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. షణ్ముగరాజ్‌తో తనకు దాదాపు నిశ్చితార్థం అయిందని, అతన్ని గాఢంగా నమ్మానని సుచిత్ర వెల్లడించింది. అయితే, ఆ సంబంధం చీకటి మలుపు తిరిగింది. ఇప్పుడు తొలగించబడిన పోస్ట్‌లో, ఆమె గతంలో చెన్నైలోని తన ఇంటిని వదిలి ముంబైకి మకాం మార్చాల్సి వచ్చిందని, ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత అక్కడ స్థిరపడ్డానని పేర్కొంది. 
 
'సుచి లీక్స్ తర్వాత ఇంతకంటే దారుణంగా ఏమీ జరగదని నేను అనుకున్నాను. సుచిత్ర రెండు రోజుల క్రితం పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, సుచిత్ర తన భావోద్వేగ కల్లోలం గురించి చెబుతూ, "సుచి లీక్స్ వివాదం తర్వాత, నాకు ఇంతకంటే దారుణంగా ఏమీ జరగదని నేను అనుకున్నాను. కానీ అలా జరిగింది. నేను ప్రేమలో పడ్డాను. 48 ఏళ్ళ వయసులో, దరిద్రపు ప్రేమతో ఒక సంబంధంలోకి ప్రవేశించాను. నాకు ఎప్పటికీ జరగదని నేను అనుకున్నదంతా జరిగింది.
 
తనకు షుణ్ముగరాజ్‌ను చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసని, గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనను తాను వివాహితగా ప్రకటించాను. నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సమయంలో అతనిని నమ్మాను. అతను రక్షకుడిలా నా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు" అని సుచిత్ర చెప్పింది. 
Shanmugaraj
Shanmugaraj
 
"సమాజం నన్ను దూరం పెట్టిందని, ధనుష్ నా పేరును నాశనం చేశాడని, కార్తీక్ కుమార్ నన్ను విడిచిపెట్టాడని అతను నాకు చెప్పాడు. తన సొంత జీవితం బాధతో నిండి ఉందని అతను పేర్కొన్నాడు. అతని మొదటి భార్య, పిల్లలు, తల్లి అందరూ నిరాశాజనకంగా ఉన్నారు. అతను నన్ను సాయం చేస్తానని చెప్పి.. నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు.. అంటూ సుచిత్ర వెల్లడించింది. 
 
షుణ్ముగరాజ్ "సున్నితంగా మాట్లాడేవాడు" అని సుచిత్ర ఆరోపించింది. అతను తనను జాగ్రత్తగా చూసుకునే ముసుగులో నెమ్మదిగా తన ఆర్థిక విషయాలను తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. నేను అతన్ని నిజంగా ప్రేమించాను. లేకపోతే, నేను అతనికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇచ్చేవాడిని కాదు. కానీ ఇప్పుడు, నేను అతనిని కోర్టుకు తీసుకువెళుతున్నాను. ప్రతి పైసా తిరిగి పొందే వరకు నేను పోరాడుతాను." అంటూ సుచిత్ర తెలిపింది. ఈ మేరకు సుచిత్ర ఇన్‌‌స్టాలో పోస్టు చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
 
తదుపరి పోస్ట్‌లో, సుచిత్ర షుణ్ముగరాజ్ ఫోటోను, అతను తన ఆధార్ కార్డులో తన ఇంటి చిరునామాను ఉపయోగించాడని రుజువును కూడా పంచుకుంది.
 

GHMC Election: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కీలక పాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పక్కా ప్లాన్

GHMC Election: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కీలక పాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పక్కా ప్లాన్గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఎన్నికలు ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్నాయి. హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆర్థిక కేంద్రంగా కొనసాగుతున్నందున ఈ పోల్‌కు రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైనప్పటికీ, బీఆర్ఎస్ జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతంలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఆంధ్ర సెటిలర్లు ఫలితాలను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది, బీజేపీ కేవలం ఒక స్థానాన్ని మాత్రమే గెలుచుకుంది.

Trump Tariffs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ టరీఫ్‌లు.. ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిపై ప్రభావం తప్పదా?

Trump Tariffs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ టరీఫ్‌లు.. ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిపై ప్రభావం తప్పదా?అమెరికాకు రొయ్యల దిగుమతులపై ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. భారతదేశంలో అమెరికాకు అతిపెద్ద రొయ్యల ఎగుమతిదారు అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ నిర్ణయం వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 3 లక్షల మంది రైతులు ఉప్పునీటి చెరువులలో భారీ పెట్టుబడులతో రొయ్యల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉన్నారు.

Peddireddy: తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిరాని చిత్తూరు.. 2024లో ట్రెండ్ తారుమారు

Peddireddy: తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిరాని చిత్తూరు.. 2024లో ట్రెండ్ తారుమారుచిత్తూరు జిల్లా చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్థలం, అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) నిరంతరం పరాజయాలను ఎదుర్కొంటోంది. 2019లో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఈ ప్రాంతంలో 14 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 13 స్థానాలు, తిరుపతి, చిత్తూరు పార్లమెంటు స్థానాలను గెలుచుకుంది. జిల్లాలో గెలిచిన ఏకైక టీడీపీ అభ్యర్థి చంద్రబాబు నాయుడు. 2014లో టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా, ఆ పార్టీ చిత్తూరులో కేవలం ఆరు స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది.

Jagan Ganesh Pooja: కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్‌కు చేతకాలేదు.. (video)

Jagan Ganesh Pooja: కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్‌కు చేతకాలేదు.. (video)దేశంలో వినాయక చవితి వేడుకను ప్రజలు అట్టహాసంగా జరుపుకుంటున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గతంలో తన తిరుమల సందర్శన గురించి జరుగుతున్న చర్చలను డిక్లరేషన్ సమర్పించకుండానే స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారనే ఆరోపణలు వున్నాయి. తాజాగా తాడేపల్లిలోని వైకాపా ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన గణేష్ పూజలో జగన్ పాల్గొన్నారు. విజయవాడలోని రాణి గారి తోటలో జరిగే పూజకు ఆయన మొదట హాజరు కావాల్సి ఉంది. కానీ నగరంలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో చివరి నిమిషంలో రద్దు చేయబడింది.

బైకుపై ముగ్గురు యువకులు.. స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని తాకుతూ..? (video)

బైకుపై ముగ్గురు యువకులు.. స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని తాకుతూ..? (video)బైకుపై యువకులు వెళ్తూ ఓవరాక్షన్ చేస్తూ బైకును నడిపే వారున్నారు. ఇంకా బైకుపై ముగ్గురు కూర్చుని ప్రయాణించడం, గట్టిగా అరవడం, రోడ్డుపై వెళ్తూ ఇతరులను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం చూసేవుంటాం. కానీ ఇక్కడ ముగ్గురు యువకులు బైకుపై వెళ్తూ వెళ్తూ ఓ యువతి పట్ల అభ్యంతరకంగా ప్రవర్తించారు. మాదాపూర్ పీఎస్ పరిధిలోని నెక్సా షోరూం వద్ద స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని ముగ్గురు యువకులు తాకుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనను కారులో వెళ్తున్న ఓ యువతి వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్టు చేసింది. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
