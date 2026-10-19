కథ చెప్తానని.. చీరలోనే హోటల్ గదికి రమ్మన్నాడు.. ఆ గదిలో ఒక మంచం మాత్రమే... సోనాలి కులకర్ణి
టాలీవుడ్లో నాని చిత్రంతో నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ సీనియర్ నటి సోనాలి కులకర్ణి తన కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఓ చేదు అనుభవాన్ని బయటపెట్టారు. ఆమె చెప్పిన షాకింగ్ సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
Sonali
ఒక సినిమా అవకాశం కోసం నన్ను ఒక దర్శకుడు కలవమన్నాడు. అయితే ఆయన సెక్రటరీ ఫోన్ చేసి.. కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు కచ్చితంగా చీర కట్టుకుని రావాలి, అలాగే ఎవరినీ వెంట తెచ్చుకోకుండా ఒంటరిగా రావాలి అని కండిషన్ పెట్టాడు అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నగరానికి దూరంగా ఉన్న ఒక నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఉన్న నకిలీ ఆఫీస్కు తనను రమ్మన్నారని, బయట నుంచి చూస్తే అది ఒక సాధారణ ఇల్లులా ఉందని తెలిపారు
దర్శకుడు కథ చెబుతానని చెప్పి తనను ఒక ప్రత్యేక గదిలోకి పిలిచాడని సోనాలి పేర్కొన్నారు. కానీ, ఆ గదిలోకి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ.. కథ చెప్పడానికి టేబుల్, కుర్చీలు ఏమీ లేవు. కేవలం మధ్యలో ఒక మంచం మాత్రమే ఉంది. ఆ వాతావరణం చూసి నాకు ఒళ్లు గగుర్పొడిచింది.
వెంటనే "నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతున్నాను.." అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఎలాగోలా బయటపడ్డాను అని సోనాలి కులకర్ణి చెప్పుకొచ్చింది. ఆ అనాటి ఘటన తనను మానసికంగా ఎంతగానో కలచివేసిందని, ఆ సమయంలో తనకు తీవ్ర అసౌకర్యంగా అనిపించిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.