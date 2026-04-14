మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (17:37 IST)

టాలీవుడ్‌లో మరో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీలనా?

తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో ఐరన్ లెగ్ హీరోయిన్‌ అనే పేరు కేరీర్ ఆరంభంలో రమ్యకృష్ణకు డేది. ఆ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో నటించిన తర్వాత రమ్యకృష్ణ తిరుగులేని హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు. ఇపుడు టాలీవుడ్‌లో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్‌గా శ్రీలీల పేరు వినిపిస్తోంది. ఆమె కెరీర్ ఆరంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆమె నటించిన చిత్రాలో ఒకటి రెండు సినిమాలు మినహా మిగిలిన చిత్రాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తాపడ్డాయని సినీ ప్రేక్షకులతో పాటు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఆమెకు వరుసగా సినిమా అవకాశాలు రావడాన్ని చూసి వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 
 
శ్రీలీల యాక్టింగ్‌లో కూడా అంతంతమాత్రేనని, సినిమాకు ఎక్కువ, జబర్దస్త్‌కు ఎక్కువ అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. పైగా డబ్బింగ్‌ చెప్పడం కూడా అంతంతమాత్రమేనని అంటున్నారు. ఆమెకు బాగా వచ్చిందల్లా డ్యాన్స్ చేయడమేనని నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ శ్రీలీలకు భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు, పెద్దపెద్ద హీరోలు నటించే సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తుండటాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పైగా, శ్రీలీల నటించే చిత్రాలన్నీ వరుసగా ఫ్లాఫ్ అవుతున్నా దర్శక నిర్మాతలు, హీరోలు ఎందుకు ఆమెను పక్కనపెట్టడం లేదని వారు ప్రశ్నించుకుంటున్నారు. 

అమరావతిలో క్వాంటం ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబుక్వాంటం ఫెసిలిటీ సెంటర్ అమరావతిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దేశంలోనే తొలిసారి ఈ క్వాంటం ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారు. అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్శిటీ, గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్‌లో క్వాంటం టెస్ట్ బెడ్స్‌ను ఏర్పాటు చేయగా, ఎస్ఆర్ఎం వర్శిటీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని ఈ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను ప్రారంభించారు. 1ఎస్, 1క్యూ క్వాంటం టెస్ట్‌బెడ్స్‌ను ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జాతికి అంకింతం చేశారు. దీంతో దేశంలోనే క్వాంటం టెస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించింది.

మహిళలకు రూ.2 వేలు, ఒక ఇంటికి రూ.10 వేలు, మూడు పండుగలకు మూడు సిలిండర్లు ఫ్రీ... బీజేపీ మేనిఫెస్టోతమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఈ నెల 23వ తేదీన ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల కోసం అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేలతో పాటు చిన్నాచితక పార్టీలు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ కూడా మేనిఫెస్టోను వెల్లడించింది. ఈ మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నట్టుగా అర్హులైన మహిళలకు నెలకు రూ.2 వేలు పింఛన్, ప్రతి ఇంటికి రూ.10 వేలు నగదు, సంక్రాంతి, దీపావళి, తమిళ ఉగాది పండుగలకు ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లను పంపిణీ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్ నేతల సమక్షంలో కేంద్ర మంత్రి, ఆ పార్టీ జాతీయ పూర్వ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. ఈ మేనిఫెస్టోలోని హామీలను పరిశీలిస్తే...

నారీ శక్తి వందన్‌కు మద్దతు ఇవ్వండి : టీడీపీ ఎంపీలకు సీఎం చంద్రబాబు లేఖపార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టనున్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ, లోక్‌సభ్యులు మద్దతు ఇవ్వాలని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎంపీలందరికీ లేఖలు రాశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు నారీ శక్తి వందన్‌కు పార్లమెంట్‌లో మద్దతు తెలుపాలని లేఖలో కోరారు.

చెరువులో కాలేజీ కట్టిన ఓవైసీ... కూల్చే దమ్ములేక పారిపోయిన హైడ్రా అధికారులుహైదరాబాద్ నగరంలో ఆక్రమణల తొలగింపు కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హైడ్రా అనే స్వతంత్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేసి డైరెక్టరుగా రంగనాథ్‌ను నియమించింది. ఆయన విధులు చేపట్టినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆక్రమణలను ఒక్కొక్కటిగా తొలగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు చెరువులను ఆక్రమించి కట్టిన భవనాలను కూడా రాత్రికి రాత్రే కూల్చివేశారు. అనేక వందల పేదల గృహాలను తొలగించారు. దీంతో హైడ్రా పనితీరు తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది.

ఇపుడే ఏం కాలేదు.. ముందుంది మొసళ్ళ పండుగ : అమెరికా మంత్రిఅమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. దీంతో రానున్న వారాల్లో చమురు ధరలు గరిష్టస్థాయికి చేరే అవకాశాలు ఉందని అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ రైట్ హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు మొదలైనప్పటికీ రావాణా మునుపటి స్థాయికి చేరుకునేంత వరకు ఇంధన ధరల మోత ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
