టాలీవుడ్లో మరో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీలనా?
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో ఐరన్ లెగ్ హీరోయిన్ అనే పేరు కేరీర్ ఆరంభంలో రమ్యకృష్ణకు డేది. ఆ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో నటించిన తర్వాత రమ్యకృష్ణ తిరుగులేని హీరోయిన్గా ఎదిగారు. ఇపుడు టాలీవుడ్లో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్గా శ్రీలీల పేరు వినిపిస్తోంది. ఆమె కెరీర్ ఆరంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆమె నటించిన చిత్రాలో ఒకటి రెండు సినిమాలు మినహా మిగిలిన చిత్రాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తాపడ్డాయని సినీ ప్రేక్షకులతో పాటు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఆమెకు వరుసగా సినిమా అవకాశాలు రావడాన్ని చూసి వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
శ్రీలీల యాక్టింగ్లో కూడా అంతంతమాత్రేనని, సినిమాకు ఎక్కువ, జబర్దస్త్కు ఎక్కువ అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. పైగా డబ్బింగ్ చెప్పడం కూడా అంతంతమాత్రమేనని అంటున్నారు. ఆమెకు బాగా వచ్చిందల్లా డ్యాన్స్ చేయడమేనని నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ శ్రీలీలకు భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు, పెద్దపెద్ద హీరోలు నటించే సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తుండటాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పైగా, శ్రీలీల నటించే చిత్రాలన్నీ వరుసగా ఫ్లాఫ్ అవుతున్నా దర్శక నిర్మాతలు, హీరోలు ఎందుకు ఆమెను పక్కనపెట్టడం లేదని వారు ప్రశ్నించుకుంటున్నారు.