Medha: శ్రీకాంత్, ఊహల తనయ హీరోయిన్ కాబోతోందట..
సీనియర్ నటుడు శ్రీకాంత్ మేక, ఆయన భార్య ఊహల కుమార్తె త్వరలో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. వీరి కుమారుడు రోషన్ మేక ఇప్పటికే పెళ్లి సందD, ఛాంపియన్ వంటి చిత్రాలతో నటుడిగా తనకంటూ ఒక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. ఆయన నటించిన నాలుగవ చిత్రం ఏమో ఏమో ఇది త్వరలో విడుదల కానుంది. ఇప్పుడు, వీరి కుమార్తె మేధ కూడా నటిగా అరంగేట్రం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
Medha
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించనున్న ఒక ప్రేమకథా చిత్రంలో జై జస్తి సరసన మేధ కథానాయికగా నటించనున్నారని సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.
మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన మహేష్ బాబు పి. ఈ ప్రాజెక్ట్తో క్రియేటర్ షో-రన్నర్గా అనుసంధానమై ఉండగా, నూతన దర్శకుడు పృథ్వీ వనం ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, శ్రీకాంత్- ఊహ సినిమాల్లో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రేమలో పడి, ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వారి పిల్లలు కూడా నటనను వృత్తిగా ఎంచుకోవడం ద్వారా తమ తల్లిదండ్రుల బాటలోనే నడుస్తున్నారు.