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Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Buzz surrounding Prabhas's toes
అసలు పోస్టర్లో తప్పు జరిగిందా? లేక కావాలనే ఫేక్ ఇమేజ్ను వైరల్ చేస్తున్నారా? అనే విషయంపై ‘ఫౌజీ’ చిత్రబృందం అధికారికంగా స్పందిస్తేనే స్పష్టత రానుంది. ప్రస్తుతం ఈ వివాదం మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
'ఫౌజీ' చిత్రానికి 'సీతా రామం' ఫేమ్ హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 'పుష్ప' చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన నవీన్ యెర్నేని మరియు వై. రవి శంకర్ నేతృత్వంలోని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్ యొక్క 'టి-సిరీస్ ఫిల్మ్స్' సమర్పిస్తోంది. 'సీతా రామం' సాధించిన విజయం మరియు ప్రభాస్ తిరిగి ఒక పీరియడ్ డ్రామాలో నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
నా బిడ్డను ఎత్తుకుపోయింది నా భర్త, ఇందులో పవన్ సర్కి ఏంటి సంబంధం?: డాక్టర్ గాయత్రి వీడియో
తన బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లింది తన భర్తేననీ, ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే కొంతమంది పనిలేనివాళ్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సర్ ను ఇందులోకి లాగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారని డాక్టర్ గాయత్రి అన్నారు. విశాఖపట్టణానికి చెందిన డాక్టర్ గాయత్రికి ఆమె భర్తకు గత కొన్ని నెలలుగా విభేదాలు వున్నాయి. ఈ క్రమంలో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని, పెద్దమనుషుల మధ్య కూర్చుని మాట్లాడుకుందామని చెప్పి తన 23 నెలల బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిపోయాడని గాయత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన భర్తపై పోలీసు స్టేషనులో కిడ్నాప్ కేసు పెట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఐతే పవన్ సార్ డిపార్టుమెంట్లో మా అత్తగారు పనిచేస్తున్నారు.
ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు రాజీనామాలు చేస్తున్నారు : కేంద్రం ఆరా
భారతీయ అంతరిశక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రోకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు వరుసగా తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామాలు చేస్తున్నారు. ఇది దేశంలో పెను చర్చనీయాంశంగా మారింది. దాదాపు 100 మంది శాస్త్రవేత్తలు వరుసగా రాజీనామాలు చేయడంతో కేంద్రం ఉలికిపాటుకు గురైంది. దీంతో కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. గత కొన్ని నెలల్లోనే 100 మందికి పైగా శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామా చేయడం లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (వీఆర్ఎస్) తీసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రధాని చేతుల మీదుగా తొలి హైడ్రోజన్ రైలు ప్రారంభం, ఏమిటి దీని ప్రత్యేకతలు?
పర్యావరణ కాలుష్యం నానాటికీ పెరిగిపోతున్న తరుణంలో మోడీ సర్కార్ భారతీయ రైల్వేలలో మరో ముందడుగు వేసింది. పర్యావరణహితమైన హైడ్రోజన్ రైలుకి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పచ్చ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. హరియాణాలోని జింద్ రైల్వే స్టేషను నుంచి సోనిపత్ వరకూ 89 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. మధ్యలో 12 స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైలులో 2600 మంది ప్రయాణం చేయవచ్చు. హైడ్రోజన్ రైలు ప్రత్యేకలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. హైడ్రోజన్ రైలు (Hydrogen Train) అనేది ప్రపంచ రైల్వే రవాణా రంగంలో, పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఒక విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణ.
బెంగాల్లో ఘోరం : స్కూలు వ్యానును ఢీకొట్టిన ప్యాసింజర్ రైలు
గల్లా జయదేవ్ గారూ క్షమించండి, మీకోసం ఏపీ తలుపులు తెరిచి వుంచాము: నారా లోకేష్
సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, వ్యాపారవేత్త, అమరరాజా బ్యాటరీల సంస్థ యజమాని అయిన గల్లా జయదేవ్ను ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ క్షమాపణలు కోరారు. అమరరాజా ఏపీకి గర్వకారణంగా వుండేదనీ, అట్లాంటి సంస్థను గత ప్రభుత్వం ఇక్కడ నుంచి వెళ్లగొట్టిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. గల్లా జయదేవ్ గారిని వేధించారనీ, పారిశ్రామిక వేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టేవిధంగా వుండాలి కానీ ఇలా వేధించడం దారుణమన్నారు. పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాల్సింది పోయి బెదిరించారని ఆరోపించారు. అందువల్ల అమరరాజా ఏపీ విడిచి వెళ్లిపోయిందనీ, రాష్ట్రానికి అవతలకి వెళ్లిపోవడం బాధాకరమనీ, పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.