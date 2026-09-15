బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10: ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ.. అమ్మ కోసం వెళ్లలేదు.. సుప్రిత
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 హౌస్లోకి వెళ్లేందుకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని.. కానీ తాను వెళ్లలేదని.. సీనియర్ నటి సురేఖా వాణి కుమార్తె సుప్రిత స్పష్టం చేసింది. బిగ్బాస్ 10లో సుప్రిత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఆమె స్వయంగా తెరదించింది.
Supreetha
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ముందే తనను షోలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు సంప్రదించారని వెల్లడించింది. అయితే హౌస్లోకి వెళ్లిన తర్వాత భావోద్వేగాలను ఎలా ఎదుర్కొంటాననే ఆందోళన తన తల్లి సురేఖా వాణికి ఉండటంతో ఆ ఆఫర్ను అంగీకరించలేదని తెలిపింది.
ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లే ఆలోచన తనకు లేదని, అలాంటప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా వస్తాననే వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. తల్లి అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తూ ఈ సీజన్కు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నానని పేర్కొంది.
కానీ బిగ్ బాస్ షోకు తనకున్న అభిమానంపై కూడా సుప్రిత క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ రియాలిటీ షోకు తాను పెద్ద అభిమానినని, సీజన్ 10 లాంచ్ ఎపిసోడ్ను మిస్ కాకుండా చూసేందుకు స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లడాన్ని కూడా వదులుకున్నానని చెప్పింది.