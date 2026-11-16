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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (15:16 IST)

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..

Hero Teja Sajja
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (15:16 IST)
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యువ నటుడు తేజ సజ్జ హైదరాబాద్‌లోని బంజారా హిల్స్‌లో గల తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. టెక్నాలజీ వ్యాపారంలో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి చెందిన, అమెరికాలో నివసిస్తున్న భాగస్వామితో పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ వివాహం జరిగింది. ఆమెకు సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
 
ఈ వేడుకకు వధూవరుల తల్లిదండ్రులు, సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన కొందరు స్నేహితులు హాజరయ్యారు. కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు, నటుడు శివాజీ, నిర్మాత సాహు గారపాటి, దర్శకుడు కార్తీక్ గట్టమనేని, మాస్ మహారాజా రవి తేజ, నటుడు శ్రీకాంత్ మేక తదితరులు ప్రముఖ అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
 
2026 డిసెంబర్‌లో రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఒక సన్నిహిత వేడుకగా వివాహం జరగనుంది. హనుమాన్ చిత్రంతో దేశవ్యాప్త గుర్తింపు పొందిన తేజ, తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించలేదు.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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