Rajamouli: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ల వారణాసి షూటింగ్ కు బ్రేక్ కు కారణం అదే !
Varanasi- Mahesh babu - Priyanka
మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ల వారణాసి సినిమా విషయంలో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. షూటింగ్ కు బ్రేక్ పడిందని తెలుస్తోంది. నెలరోజుల పాటు షూటింగ్ వాయిదా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం వేసవిలో ఎక్కువ వేడి వున్న కారణంగా వాయిదా వేసినట్లు ఫిలింనగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్లోనే జరుగుతోంది. నగరం నడిబొడ్డున కోట్లు ఖర్చు చేసి వేసిన ఒక భారీ సెట్లో ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ పాట కోసం రాజమౌళి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా బాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ బాస్కో మార్టిస్ను రంగంలోకి దించారు. రాజమౌళి గ్రాండియర్, మహేశ్బాబు గ్రేస్, బాస్కో స్టెప్పులు కలిస్తే థియేటర్లో విజువల్ ఫీస్ట్ పక్కా అనిపిస్తోంది.
ఈ పాట చిత్రీకరణ పూర్తి కాగానే, చిత్ర బృందం మే నెలంతా విరామం తీసుకోనుంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా జూన్లో మళ్లీ కొత్త షెడ్యూల్ను ప్రారంభించబోతున్నారు.
ఈ చిత్రం దాదాపు 1400 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందతోందని తెలుస్తోంది. కథ పరంగా కీ.శ.. 512 నుంచి 2027 వరకు టైం ట్రావెల్ లాంటి కథతో రూపొందనున్నదని సమాచారం. క్రీ.పూర్వం, క్రీ.శ. పేర్లను సరికొత్తగా రాజమౌళి పేరు పెట్టారు. ఇందులో మహేష్ బాబు పాత్ర రుద్ర గా వుంటుంది. ఇది హనుమంతుడిని స్పూర్తిగా తీసుకుని డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది 2027లో దాదాపు 120 దేశాల్లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.