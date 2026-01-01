కింగ్డమ్ ఫస్ట్ పార్ట్ దెబ్బేసింది, ఇంక రెండో పార్ట్ ఎందుకు? ఆగిపోయినట్లేనా?
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన కింగ్డమ్ పార్ట్ 1 బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన రీతిలో ఆకట్టుకోలేకపోయింది. దీనితో కింగ్డమ్ రెండో పార్ట్ వుంటుందా వుండదా అనే అనుమానాలు ఎప్పట్నుంచో వున్నాయి. ఈ చిత్రం రెండో పార్టుని నిర్మించడంపైన నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశి కూడా పెద్దగా ఆసక్తిగా లేడంటూ గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
కింగ్డమ్ సీక్వెల్ ఇప్పట్లో వుండదనీ, అసలది దాదాపు ఆగిపోయినట్లేనని టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ జనం అనుకుంటున్నారట. ఈ చిత్రాన్ని రెండు పార్టులుగా ఎందుకు ఒకే భాగంగా తీస్తే బాగుండేదని అప్పట్లోనే సలహాలు వచ్చాయి. కానీ చిత్రం విడుదలై చాన్నాళ్లయిపోయింది. పైగా దాని రిజల్ట్ కూడా తెలిసిపోయింది. కాబట్టి ఇక ఆ చిత్రం గురించి మాట్లాడుకోవడం అనవసరం అనే కామెంట్లు కూడా వినబడుతున్నాయి. మరి కింగ్డమ్ పార్ట్ 2 వుంటుందా? వుండదా? తెలియాల్సి వుంది.