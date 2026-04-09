Pooja Hedge: పెద్ది కోసం ఐటెం సాంగ్ చేసే స్థాయి హీరోయిన్ కోసం వేట
రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది చిత్రం షూటింగ్ ఇంకా పూర్తికాలేదు. గత కొద్దిరోజులుగా హైదరాబాద్ శివార్లో చిత్రీకరణ చేస్తున్నారు. మధ్యలో రెండు రోజులు వాయిదా పడింది. ఐటెం సాంగ్ కోసం నాయికల ఎంపికలో సరైన క్లారిటీ రాలేదని చిత్ర సన్నిహిత వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ముందుగా మ్రుణాల్ ఠాగూర్ పేరు ప్రస్తావన వచ్చింది. కానీ తను బాలీ వుడ్ లో బిజీ కావడంతో చేయడంలేదని తెలిసింది. ఇప్పుడు మానస వారణాసి తెరముందుకు వచ్చింది. అయితే ఐటెం సాంగ్ కు సరిపోతుందా లేదా? అనేది ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు పొడుగు కాళ్ళ సుందరి పూజా హెగ్డే పేరు కూడా పరిశీలనలో వుంది. ఆమె రామ్ చరణ్ స్థాయికి సరిపోతుందని టాక్ వుంది. మరి ఆమె ఇంకా అంగీకరించినట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించలేదు. మరో వైపు ఈ సాంగ్ ను చెరుకు తోటలలో కొంత మేర షూట్ చేయాల్సి వుందట. అందుకోసం రెండు రోజులపాటు హైదరాబాద్ శివార్లో చెరుకుగడలు తెప్పించారు. కానీ రెండు రోజులలోనూ షూటింగ్ జరగలేదు. దానితో అక్కడి డాన్సర్లు, జూనియర్ ఆర్టిస్టులు చెరుకు గడలను స్వాహా చేసినట్లు సమాచారం.
రామ్ చరణ్, రెహమాన్ సంగీతం చేస్తన్న ఐటెం సాంగ్ కోసం స్టార్ హీరోయిన్ ని సంప్రదించడానికీ, ఒప్పించడానికీ తగిన సమయం లేదు అనుకోవొచ్చు. ఇప్పుడు ఎలాగూ సినిమా వాయిదా పడుతోంది. కాబట్టి.. కావల్సినంత సమయం ఉంది. ఈలోగా.. స్టార్ హీరోయిన్స్ ని ఒప్పించొచ్చు. ఎలాగూ సినిమా వాయిదా డుతుంది కాబట్టి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనలు మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం వుంది.