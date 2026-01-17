Sankranti movies: వినోదాన్ని నమ్ముకున్న అగ్ర, కుర్ర హీరోలు - వచ్చేఏడాదికి అదే రిపీట్ అవుతుందా?
2026 సంక్రాంతికి తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ వినోదాన్ని పెద్ద పీట వేసింది. ఐదు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి.
అగ్ర హీరోలనుంచి యూత్ హీరోలు కూడా అన్ని చిత్రాలలో వినోదందే పై చేయి అయింది. సీరియస్ కథలు, యాక్షన్ కథలు, పురాణాల జోలికి పోకుండా తొలిసారిగా అందరూ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ వైపే మొగ్గుచూపారు. గత కొంతకాలంగా సంక్రాంతి సినిమాలంటే అగ్రహీరోల పోటీ వుండేది. ఒకటి, రెండు సినిమాలు మాత్రమే విడుదలయ్యేవి. చిన్న సినిమాల నిర్మాతంతా వెనకడుగువేసేశారు.
కానీ ఈసారి అలాంటి వెనుకడుగు వేయకుండా పెద్ద సినిమాలున్నాయని తెలిసినా శర్వానంద్ నటించిన నారి నారి నడుమ మురారి సినిమా విడుదలచేశారు. సంక్రాతి బరిలో చివరి రోజున విడుదలైన ఈ సినిమా సాయంత్రం 5గంటలకు విడుదల ముహూర్తం పెట్టి మరీ విడుదల చేయడం విశేషం. క్లీన్ ఎంటర్ టైనర్గా పేరుతెచ్చుకున్న ఈ సినిమా మంచి ఆదరణ పొందింది. నిర్మాతలు అనిల్ సుంకర చాలా సంతోషంగా వున్నారు. ఇక హీరో శర్వా మరింత హ్యాపీగా వున్నారు. కొద్దికాలంగా సక్సెస్ ఆయనకు దూరంగా వుంది. అందుకే పట్టుబడి మరీ సంక్రాతికి విడుదల చేసుకున్నారు. దీనికి ఓ కారణం కూడా చెప్పారు.
నేను ఎప్పుడు సంక్రాంతికి వచ్చిన అన్ని సినిమాలు ఆడుతాయి. ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా చిత్రం వచ్చినపుడు కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడాయి. శతమానం భవతి సమయంలో కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడాయి. ఇప్పుడు కూడా అన్ని సినిమాలు ఆడుతున్నాయి. సో.. శర్వా సంక్రాంతికి వస్తే అన్ని సినిమాలు బాగుంటాయి. కచ్చితంగా నా కోసం ఒక స్లాట్ పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ సంక్రాంతి మళ్లీ వస్తున్నాను. శ్రీనువైట్ల గారు, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మా కాంబినేషన్ లో నెక్స్ట్ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. అందరికీ హ్యాపీ సంక్రాంతి. ఇంత అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఇక మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రభాస్ నటించిన రాజాసాబ్. ఆ సినిమా ప్రీమియర్స్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఆలస్యం చేయడంతో అర్థరాత్రి 12 గంటల తర్వాత యథావిధిగా విడుదల చేశారు. మారుతీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా హార్రర్ తోపాటు ఎంటర్ టైన్ చూపించబోయి కాస్త గాడి తప్పినట్లు వుండడంతో అభిమానులనుంచి కూడా తీవ్ర వ్యతిరేకత నెలకొంది. ఓవర్ సీస్ లో బాగానే ఆడుతుందని కలెక్టన్ల రిపోర్ట్ చిత్ర యూనిట్ తెలియజేస్తుంది. దాదాపు 220 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ రాబట్టిందని చెప్పారు.
ఇక ఆతర్వాత వచ్చింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్, నయనతార కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మన శంకర వరప్రసాద్. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తాను చిరంజీవిని ఘరానా మొగుడు సినిమాచూశాక అలాంటి తరహా సినిమాను 70 ఏళ్ళ పైబడిన చిరంజీవిని చూపించాలనే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకు ఆహార్యంగా చిరంజీవి కసరత్తు, డైట్ లతో స్లిమ్ గామార్చుకున్నారు. సినిమా చూస్తుంతసేపు తన దైన శైలిలో చిరంజీవి వినోదాన్ని పండించాడు. దానికితోడు వెంకటేష్ పాత్ర క్లయిమాక్స్ లో తోడుకావడంతో మరింత జోష్ వచ్చింధి. ఏది ఏమైనా పెంచిన ఛార్జీల వల్ల, సంక్రాంతి సెలవుల వల్ల ఈ సినిమా బాగానే కలెక్టన్లు వచ్చాయని నిర్మాతలు హ్యాపీని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ తర్వాత వచ్చిన రవితేజ సినిమా భర్త మహాశయులకు విజ్నప్తి తో వచ్చారు. ఇద్దరు నాయికలను పెట్టుకుని గతంలో శోభన్ బాబు, జగపతిబాబు తరహా ఫార్మెట్ లో చూపిస్తూ సునీల్, వెన్నెల కిశోర్ సపోర్ట్ తో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రతి మనిషిలో రెండో వాడు వుంటాడు. వుంటాడా? లేదా? మీరే చెప్పండని..హాయ్.. దొంగ.. మీలో వున్నాడు. నాకు తెలుసు.. అంటూ వెండితెరపై ప్రేక్షకులని కనెక్ట్ చేసేలా చేశాడు. సంక్రాంతి తర్వాత ఈ సినిమా ఎలావుంటుందో చూడాలి.
ఇక కుర్ర హీరో జాతిరత్నాలుతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నవీన్ పోలిశెట్టి కూడా సంక్రాంతి బరిలో దిగాడు. నాగవంశీ నిర్మాతగా రూపొందించిన ఈ సినిమాకు తుదిమెరుగులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దిద్దాడు. ఆయన భార్య సౌజన్య మరో నిర్మాత. అయితే దర్శకుడిగా నటుడిగా ఓ ముద్ర వేసుకుని నవీన్ ఎంటర్ టైన్ చేయించాడు.
అయితే మొత్తంగా చూస్తే, కథ పెద్దగా లేకపోయినా ప్రేక్షకులను మైమరిపించేలా వినోదం చూపిస్తే చాలనుకునేట్లుగా ఈ ఐదు సినిమాలున్నాయి. ఫలితాల్లో కొంచెం తేడా వున్నా. అన్నీ విజయవంతం అవడం విశేషంగా ఈ సంక్రాంతి ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. ఈ ఉత్సాహంతో మరోసారి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కలయికతో అనిల్ రావిపూడి ప్లాన్ చేస్తున్నాడని టాక్ ఇండస్ట్రీలో నెలకొంది. రవితేజ కూడా గత సంక్రాంతికి మిస్ అయి వాయిదా వేసుకుని ప్లాప్ సంపాదించుకున్నాడు. అందుకే ఈసారి పట్టుపడి మరీ వచ్చాడు. నవీన్ పోలిశెట్టి, శర్వా కూడా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి వచ్చేలా సినిమాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం ఈ సంక్రాంతి ప్రత్యేకత.