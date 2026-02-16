త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్
తమిళనాడు బిజెపి చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి త్రిష కృష్ణన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది నిత్యేష్ నటరాజ్ జారీ చేసిన ఒక ప్రకటనలో త్రిష ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలను అసహ్యకరమైనవి అని అభివర్ణించారు. ఎవరినీ పేరు ద్వారా ప్రస్తావించకుండా, త్రిష న్యాయవాది ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నారు.
"మీడియాలో నా క్లయింట్ గురించి అసహ్యకరమైన వ్యాఖ్య ప్రసారం అవుతోంది. రాష్ట్ర రాజకీయ రంగంలో ఉన్నత హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా ఇంత అసహ్యకరమైన, అనుచితమైన వ్యాఖ్యలను నా క్లయింట్ ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. నా క్లయింట్ తనకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ అనుబంధం లేదని లేదా అనుబంధం ఉండకూడదని కూడా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు.
ఇంకా, నా క్లయింట్ గతంలో నిరంతరం కొనసాగించినట్లుగానే, రాజకీయాల విషయంలో ఆమె ఎల్లప్పుడూ తటస్థ వైఖరిని తీసుకుంటుంది. తనకు సంబంధం లేని విషయాల్లోకి నా క్లయింట్ పేరును లాగవద్దని అభ్యర్థించబడింది." అని తెలిపారు.