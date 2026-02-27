టీవీకే చీఫ్ విజయ్కి షాకిచ్చిన భార్య.. నటితో వివాహేతర సంబంధం.. అందుకే విడాకులు
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రోజుకో మలుపు చోటుచేసుకుంటుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్కి షాకిచ్చే ఘటన జరిగింది. ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విజయ్పై అవిశ్వాసం కారణంగా శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 27, 2026) చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతంలోని చెంగల్పట్టు కుటుంబ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ పిటిషన్ ప్రకారం, విజయ్ ఒక నటితో వివాహేతర సంబంధంలో పాల్గొన్నాడని, దానిని తాను 2021లో కనుగొన్నానని సంగీత పేర్కొంది. అయితే, ఆ సంబంధం ముగుస్తుందని విజయ్ హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, అది కొనసాగింది. అందువల్ల ఆమె ప్రత్యేక వివాహ చట్టంలోని సెక్షన్ 27(1)(ఎ), 27(1)(డి) కింద విడాకులకు దరఖాస్తు చేసుకోవలసి వచ్చింది.
ఏప్రిల్ 20న కోర్టు ముందు హాజరు కావాలని ఆయనను కోరగా, ఆయనకు నోటీసు జారీ చేయబడింది. సంగీత విజయ్కి వీరాభిమాని, ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయనను కలిసి ప్రేమలో పడింది. తరువాత, వారు ఆగస్టు 25, 1999న వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు జాసన్ సంజయ్, దివ్య షాషా.
లండన్లో పుట్టి పెరిగిన సంగీత, శ్రీలంకకు చెందిన విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త సోర్నలింగం కుమార్తె. 1996లో, విజయ్ చిత్రం పూవే ఉనక్కగా భారీ హిట్ అయినప్పుడు, సంగీత ఆయనను కలవడానికి లండన్ నుండి చెన్నైకి వచ్చింది. ఆమె సినిమా సెట్ను సందర్శించింది. తనను తాను అభిమానిగా పరిచయం చేసుకుంది. ఆ సమావేశం వారి జీవిత ప్రయాణానికి నాంది పలికింది. ప్రస్తుతం ఆ బంధం కాస్త విడాకులతో ముగియనుంది.