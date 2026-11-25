ఊర్వశి రౌతేలాకు తగ్గుతున్న క్రేజ్.. నోరా ఫతేహికి పెరుగుతున్న క్రేజ్
బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలా గత ఏడాది వరకు తెలుగు చిత్రసీమలో బాగా సందడి చేశారు. వరుసగా తెలుగు సినిమాల్లో కనిపిస్తూ, చిరంజీవి, బాలకృష్ణ వంటి అగ్రశ్రేణి నటుల చిత్రాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్లో నటించడమే కాకుండా, డాకు మహారాజ్ వంటి చిత్రాల్లో పోలీసు అధికారి పాత్రలో కూడా కనిపించారు.
Urvashi Rautela
అయితే, ప్రస్తుతం ఆమెకు తెలుగులో అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం నిర్మాతలు ప్రత్యేక గీతాల కోసం ఇతర బాలీవుడ్ నటీమణుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. బాలకృష్ణ నటిస్తున్న రాబోయే చిత్రం 'దాదా'లో నర్గీస్ ఫక్రి ఒక ప్రత్యేక గీతంలో నటించారు.
'నేను రెడీ' పాట తర్వాత, ఆమె తెలుగులో నటించిన రెండవ ప్రత్యేక గీతం ఇది. అదేవిధంగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న 'విశ్వంభర' చిత్రంలో మౌనీ రాయ్ ఒక ప్రత్యేక గీతంలో కనిపించనున్నారు. దీని ద్వారా ఆమె తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
మరోవైపు, నోరా ఫతేహికి కూడా దక్షిణాది చిత్రాల నుంచి ప్రత్యేక గీతాల కోసం అవకాశాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల ఆమె రజనీకాంత్ నటించిన తమిళ చిత్రం 'జైలర్ 2'లో కనిపించారు.
బాలీవుడ్ నటీమణులు మంచి పారితోషికం, త్వరగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉండటంతో, ప్రత్యేక గీతాల్లో నటించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనివల్ల తెలుగు చిత్రసీమలో ఊర్వశి రౌతేలా ప్రాముఖ్యత క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఆమె గతంలో వాల్తేరు వీరయ్య, ఏజెంట్, బ్రో, స్కంద, డాకు మహారాజ్ వంటి తెలుగు చిత్రాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో ఉన్న ఏకైక తెలుగు ప్రాజెక్ట్ బ్లాక్ రోజ్. ఇది 2027లో విడుదల కావాల్సి ఉంది.