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వీర్ దాస్తో కంగనా రనౌత్ కిస్సింగ్ సీన్.. పెదవులకు గాయం.. అసలు సంగతేంటి?
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ రివాల్వర్ రాణి సినిమాలోని ఓ కిస్సింగ్ సన్నివేశానికి సంబంధించిన అంశం తెరపైకి వచ్చింది. 2014లో వచ్చిన రివాల్వర్ రాణి అనే బ్లాక్ కామెడీ చిత్రంలోని ఒక ముద్దు సన్నివేశం సమయంలో కంగనా రనౌత్ వల్ల తన పెదవులకు గాయమైందంటూ ఒక జర్నలిస్ట్ చేసిన ఆరోపణలపై ఆ సినిమా నటుడు వీర్ దాస్ స్పందించారు. ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని చెప్పుకొచ్చాడు.
Vir Das_Kangana Ranaut
ఈ కథనం పూర్తిగా కల్పితమని అని పేర్కొన్న వీర్ దాస్.. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తమ మధ్య ఎలాంటి సమస్యలూ లేవని చెబుతూ కంగనాకు మద్దతుగా నిలిచారు. కంగనా ప్రొఫెషనల్ నటి అని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రచారంలో ఉన్న ఆరోపణలు అన్యాయమైనవని ఎక్స్ ద్వారా తెలిపారు. ఇది ఆమెపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారమని చెప్పారు.
వీర్ దాస్ చేసిన ఎక్స్ పోస్టుపై కంగనా రనౌత్ తనదైన శైలిలో స్పందించింది. "థాంక్స్ వీర్.. కానీ ఇంతకీ ఎవరామె? ఈ వయసులో కూడా మన ఇద్దరినీ వాడుకుంటూ తన దెయ్యపు లైంగిక కోరికలను తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నట్లుంది. నేనేదో నీ రక్తం తాగేసినట్లు, నువ్వు ఇప్పటికీ ఏడుస్తున్నట్లు కథలు చెప్తోంది... ఎంత విడ్డూరం" అంటూ కంగనా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.
చంద్రబాబే విలన్.. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికల బరిలో దిగుతాం.. జగన్మోహన్ రెడ్డి
వైకాపా చీఫ్, విపక్ష నేత, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకముందు ఏపీలో ప్రజా సంక్షేమంపై చర్చ జరిగేదని మాజీ సీఎం జగన్ తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం అరాచకాలు పెచ్చరిల్లిపోయాయని తెలిపారు. ఏపీలో రెడ్బుక్ అరాచకం, కస్టోడియల్ డెత్స్, హామీల మోసాలపై చర్చ జరుగుతోందని.. రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా పక్కకు పోయిందని, పోలీసు స్టేషన్లకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులున్నాయని జగన్ అన్నారు.
ఇడ్లీ వెయ్యేళ్ల చరిత్ర.. ఇడ్లీ ఇండోనేషియాలో పుట్టిందా.. ఇండియాలో పుట్టిందా?
భారతీయుల అల్పాహారంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన వంటకాల్లో ఇడ్లీ. ఈ ఇడ్లీకి వెయ్యేళ్ల చరిత్ర ఉంది. చరిత్రకారుల ప్రకారం, క్రీ.శ. 10వ శతాబ్దానికి చెందిన కన్నడ సాహిత్యంలో 'ఇడ్డలిగె' అనే పదంగా తొలి ప్రస్తావన కనిపించింది. ఇది క్రమంగా తమిళంలో 'ఇడలి', ఆపై తెలుగు, మలయాళంలో 'ఇడ్లీ'గా రూపాంతరం చెందింది. తేలికగా జీర్ణమయ్యే, ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంగా ఇడ్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. తక్కువ నూనె, అధిక పోషక విలువల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సాధారణ వంటకం వెనుక వెయ్యేళ్లకు పైగా చరిత్ర, భాషా పరిణామం, సంస్కృతి మిళితమై ఉన్నాయి.
పెళ్లి చేసుకుంటానని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. ఎక్కడ?
మహిళలపై అకృత్యాలు వయోబేధం లేకుండా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ప్రేమ పేరుతో ఓ మైనర్ మోసపోయింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తి మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మానకొండూరు మండలం జగ్గయ్యపల్లికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ గనుకుంట్ల మురళీ కృష్ణ, కాలేజీకి వెళ్తున్న మైనర్ బాలికతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. దీంతో ఆ మైనర్ బాలిక అతనిని నమ్మింది. ఆపై పెళ్లి చేసుకుంటానని మాయమాటలు చెప్పి లోబరుచుకున్నాడు.
Little Girl: ముళ్లపందితో చిన్నారి స్నేహం.. వీడియో వైరల్
ఓ చిన్నారి ముళ్లపందితో స్నేహం చేయడానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. శ్రీలంకలోని పొలొన్నరువ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ చిన్నారి ఎక్కడికెళితే అక్కడిని ఆ ముళ్లపంది ఆమెను అనుసరిస్తోంది. ఆమెతో కలిసి నడుస్తోంది. ఆమె పెట్టిన ఆహారం తింటోంది. ఇలా ఆ బుజ్జి ముళ్లపంది మధ్య ఏర్పడిన అపురూపమైన అనుబంధం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పచ్చని వరి పొలాల మధ్య చిన్నారి పరిగెడుతుంటే, ముళ్లపంది కూడా ఆమె వెంట ముద్దుగా పరుగులు తీస్తూ కనిపించింది. చిన్నారి సింహళ భాషలో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే, ఆ ప్రాణి కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా స్పందిస్తోంది.
పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు లారీల ఢీ.. నలుగురు సజీవదహనం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా, బోయపాలెం సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. సమాచారం ప్రకారం, రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వేగంగా వచ్చిన మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఇరు వాహనాలు ఢీకొనడం వల్ల మంటలు అంటుకున్నాయి. దీనివల్ల ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవ దహనమయ్యారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.