ఇన్స్టాగ్రామ్తో బాగా సంపాదిస్తున్న విష్ణుప్రియ భీమినేని - రూ.40 లక్షలు
విష్ణుప్రియ భీమినేని ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా భారీగా డబ్బు ఆర్జిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా ఆమె నెలవారీ ఆదాయం దాదాపు రూ.40 లక్షలకు చేరువలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. తన ప్రత్యేక కంటెంట్కు సంబంధించి ఇటీవల తలెత్తిన వివాదం తర్వాత ఈ సంఖ్యలలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది.
తన గ్లామరస్, బోల్డ్ ఫోటోషూట్లకు పేరుగాంచిన విష్ణుప్రియ, సినిమాల్లో పెద్దగా చురుకుగా లేకపోయినప్పటికీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లో దాదాపు 14 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది. ఆ ప్రజాదరణను సొమ్ము చేసుకుంటూ, ఆమె ఇటీవల ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా డబ్బు చెల్లించి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారికి ప్రత్యేకమైన ఫోటోలు, వీడియోలను అందిస్తుండగా, సాధారణ పోస్టులు అందరు ఫాలోవర్లకు ఉచితంగానే ఉంటాయి.
అయితే, డబ్బు చెల్లించి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే విభాగం ద్వారా ఆమె అశ్లీల, అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను పంచుకుంటోందని కొందరు ఆరోపించడంతో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కంటెంట్ వివాదాస్పదమైంది. ఆన్లైన్లో అశ్లీలతను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన కొందరు వ్యక్తులు ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేసినట్లు సమాచారం.
ఈ వివాదం ఆమె సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆమె డబ్బు చెల్లించి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారి సంఖ్య ఇప్పుడు 9,500కు చేరువలో ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. నెలకు రూ. 399 ధర ఉన్న ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా, ఆమె అంచనా వేసిన నెలవారీ ఆదాయం రూ. 40 లక్షలకు చేరువలో ఉందని చెబుతున్నారు.