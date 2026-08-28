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  4. What is the reason Torture behind the movie Toxic? Discussion on Rukmini Vasanth's role
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (10:11 IST)

Toxic Torture reson: టాక్సిక్ చిత్రం టార్చెర్ కు కారణం ఏమిటి ? రుక్మిణి వసంత్ పాత్రపై చర్చ

Rukmini Vasant
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (10:11 IST)
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Rukmini Vasant
ఆగష్టు 26న విడుదలైన కన్నడ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా 'టాక్సిక్'లో, రుక్మిణి మెలిస్సా పాత్రను పోషించింది. ఈ పాత్ర యష్ పోషించిన రాయాతో మొదట శత్రుత్వంతో ఉండి, ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడుతుంది. ఇందులో ఒక సన్నిహిత సన్నివేశం, ఆ తర్వాత ఒక బిడ్డ కూడా ఉంటాయి. ఆమెను 'పవిత్రురాలు' అని, ఆ పాత్రతో అసౌకర్యంగా ఉందని పేర్కొన్న పోస్టులు, మహిళలను వస్తువులుగా చూడటం, నటీమణులను అభిమానుల ఆదర్శాలకు పరిమితం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాయి. 
 
కాగా, అసలు టాక్సిక్ లో కథ ఎవరికీ అర్థం కాకపోవడానికి దర్శకురాలు సరైన విధంగా ప్రేక్షకులకు వివరించలేకపోవడమేనని విశ్లేషకులు వెల్లడిస్తున్నారు. సినిమా ముందు ఇదంతా కల్పితం ఎవరినీ ఉద్దేశించింది కాదని... స్లయిడ్ వేశారు. అది కూడా ఇంతవరకు ఏ సినిమాలో అంత సేపు (ఎక్కువ సేపు) వుండడం విశేషం. అందులో కథ ఎక్కడినుంచి ప్రారంభం అవుతుందనేది చెప్పకపోవడమే పెద్ద లోపం.
 
కొంతమంది ప్రేక్షకులు శృంగార సన్నివేశాల క్లిప్‌లను చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేయగా, మరికొందరు ఈ క్లిష్టమైన పాత్రలో ఆమె ధైర్యమైన ఎంపికను సమర్థించారు. హింస, బహుళ తారాగణం కారణంగా సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సమర్థన జరిగింది.
 
రుక్మిణి వసంత్ చాలా మంది అబ్బాయిలకు "భార్యగా ఉండటానికి సరైన అమ్మాయి" (wife material) అనే భావనను కలిగిస్తుంది; చాలా మంది పురుషులు ఆమెను కేవలం శృంగారపరమైన లేదా కేవలం శారీరక కోణంలో చూడటానికి లేదా ఆలోచించడానికి ఇష్టపడరు.
 
ఆమె తన ఉనికితో, స్వచ్ఛతతో మనకు ఎంతో సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అందుకే, #Toxic సినిమాలో ఆమె అంగీకరించిన పాత్రను జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తోంది. ఆ సినిమాలో ఆమె కియారా లాగా గ్లామరస్‌గా కనిపించకపోయినప్పటికీ, ఆ పాత్ర సృష్టించిన ప్రభావాన్ని మాత్రం సులభంగా అంగీకరించలేకపోతున్నాం 
 
మరో నెటిజన్... అబ్బా... ఈ ట్వీట్‌లో ఎంతటి విషపూరితమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయో! మీకు "పవిత్రత" ఉండి, "లైంగికత" లేని భార్య కావాలా? ఆ తర్వాత ఇంకేంటి? ఆమె అందంగా, చెప్పినట్లు వింటూ, అడుగులో అడుగు వేస్తూ నడుచుకోవాలా? భార్య అంటే మీ దృష్టిలో కేవలం ఒక వస్తువా? దానితో మీకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తించవచ్చా? మీకున్న ఆ అసహ్యకరమైన మనస్తత్వాన్ని ఏదో గొప్ప విషయంలా బయటపెట్టుకుంటున్నారు.
 
విశ్లేషకుల విశ్లేషణల ప్రకారం, పోర్చుగీస్ వారి కాలంలో ఇండియన్ కల్చర్ అనేది పెద్దగా లేదు. వారి కల్చరే గోవాలో వుండేది. వ్యాపారస్తులకు సేదతీరే కేంద్రంగానే వుండేది. ఆ విషయాన్ని వందల కోట్ల ఖర్చు పెట్టిన దర్శక నిర్మాతలు ఆడియన్ కు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా చెప్పకపోవడంతో మన కల్చర్, అమ్మాయిల ఎక్సపోజింగ్ గురించి పెద్ద చర్చ జరగడానికి కారణం అని చెప్పకతప్పదు.
 
అదే హాలీవుడ్ సినిమాల్లో చూపిస్తే, అది వారి పద్దతి అంటూ మన ప్రేక్షకులు  చూసేవారు. కానీ మనకు ఇదే టాక్సిక్ టార్చర్ కు కారణం. పైగా పోర్చుగీస్ పోలీసులకు ఆమె ఏజెంట్. ఆ విషయాన్ని సరైన క్లారిటీలో లేకుండా చెప్పడం కూడా ప్రధాన లోపంగా కనిపిస్తుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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