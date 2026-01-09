శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
Rajasab loss: తెలంగాణాలో రాజా సాబ్ ప్రివ్యూలను అడ్డుకున్నదెవరు? నష్టపోయిన నిర్మాత

Mytri movies theater Hyderabad
తెలుగు సినిమాకు ఆంధ్ర, తెలంగాణకు ప్రాణం. కానీ నిన్న జరిగిన పరిణామం వల్ల ప్రభాస్ నటించిన రాజా సాబ్ విషయంలో ఓ లోపం జరిగింది. ఆంధ్రలో ప్రీమియర్స్ వేయడానికి అనుమతి లభించడంతో గత రాత్రి 8.30 గంలనుంచే షోలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. దానికి కారణాలు ఏమైనా చిత్ర నిర్మాతల ప్లానింగ్ లేకపోవడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
ఇంతకుముందు బాలక్రిష్ణ సినిమా అఖండ2 విషయంలో తలెత్తిన ప్రీమియర్స్ షో లు కేన్సిల్ కావడంతో అసలు సమస్య తలెత్తింది. ఆ సినిమా అసలు డేట్ కంటే వారం తర్వాత రిలీజ్ కావడంతో గతంలో అనుకున్నట్లుగా టికెట్ల రేట్లు పెంచారు. కానీ ప్రభుత్వం లెక్కల ప్రకారం వారం తర్వాత మరోసారి నిర్మాతలు అర్జీలు పెట్టుకోవాలి. కానీ సంబంధిత మంత్రి మాత్రం అఖండ 2 రిలీజ్ సమయంలో నేను హైదరాబాద్ లో లేను ఇక్కడ అధికారులు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారో నాకు తెలీదు అని వ్యాఖ్యానించారు.
 
ఇక నేడు జరిగిన సీన్ కూడా అంతే నని తెలిసింది. రాజాసాబ్  విషయంలో టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి సంతకం చేశారనీ, ఆ తర్వాత ఆయన అందుబాటులో లేరనీ, గోవాలో వున్నానని చెప్పినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. దానితో ఈ తంతంగా అంతా అయ్యేసరికి రాత్రి 8 గంటలు దాటిందట. ఫైనల్ గా పోలీసు కమీషనర్ సివి ఆనంద్ ప్రీమియర్ పెంపు, టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై కూడా సంతకాలు పెట్టాలి. ఆయన కూడా సరియైన సమయంలో అందుబాటులో లేకపోవడంతోపాటు ప్రీమియర్స్ కు టైమ్ కూడా అవడంతో తెలంగాణాలో ప్రీమియర్స్ వాయిదా పడ్డాయని తెలిసింది.
 
ఇదిలా వుండగా, రాత్రి 9గంటల తర్వాత ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారని ఓ సోషల్ మాధ్యమంలో వార్త రావడంతో సమయం సరిపోకపోవడంతో ప్రీమియర్స్ రాత్రి పడలేదు. ఎట్టకేలకు రాత్రి 10.30 నిముషాలకు మైత్రీమూవీస్ థియేటర్ లో ప్రదర్శిస్తున్నారని తెలియడంతో అప్పటికే థియేటర్ల దగ్గర వున్న అభిమానులు పోటెత్తారు. ఇక వారికి కంట్రోల్ చేయడం పోలీసులకు, థియేటర్ యాజమాన్యానికి పెద్ద సవాల్ గా మారింది.
 
అభిమానులంతా గేట్లు పైనుంచి దూకుతూ నెట్టుకుంటూ థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుండిపోయారు. ఒకరకంగా  ఈ విషయంలో అటు పోలీసులు, ఇటు యాజమాన్యం సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడమే అనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. థియేటర్ బయట మాత్రం రాత్రి 12 తర్వాత పర్మిషన్ వస్తుందని టాక్ రావడంతో అప్పటికి డేట్ మారిపోతుంది కాబట్టి, జీవో వచ్చినా రాకపోయినా సినిమా అదంట అదే ప్రదర్శితమవుతోంది. దాని కోసం అటు ప్రేక్షకులు దాదాపు మూడు గంటలపాటు వెయిల్ చేయాల్సివచ్చింది.
 
ఫైనల్ గా పోలీసులు వచ్చి అభిమానులను థియేటర్లనుంచి బటయకు పండంతో సినిమా 12 గంటల తర్వాత ప్రదర్శించారు. సినిమా అంతా అయ్యేసరికి తెల్లవారుజామున 4 గంటలయింది. 
 
మొత్తంగా చూస్తే నాటకీయ పరిణామాల మధ్య రాజా సాబ్ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు జరిగింది.  అర్ధరాత్రి 12 గంటల తరువాత ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.  9వతేదీ అనగా శుక్రవారం నుండి ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.105, మల్టీప్లెక్స్ ల్లో రూ.132 పెంచుకునేందుకు, ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.62, మల్టీప్లెక్స్ ల్లో రూ.89 పెంచుకునేందుకు అనుమతులు 
 
సినిమా విడుదల చివరి నిమిషం వరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వకపోవడం వెనుక ఓ మహారాజు లాంటి  కుట్ర కోణం ఉందని  ప్రభాస్ అభిమానులు మండిపడుతూ థియేటర్ల దగ్గర నినాదాలు చేశారు. సినిమా విడుదలయ్యాక ఒక్కరోజులోనే 100 కోట్ల గ్రాస్ వస్తుందని నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ ప్రకటనకు బ్రేక్ పడడంతో దాదాపు 10 కోట్ల మేర నష్టం ఏర్పడిందని ఇది దురద్రుష్టకరమేనని అభిమానులు అంటున్నారు. 

కాంగ్రెస్ సర్కారు కాదు.. సీరియల్ స్నాచర్ : కేటీఆర్

కాంగ్రెస్ సర్కారు కాదు.. సీరియల్ స్నాచర్ : కేటీఆర్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోమారు మాటల తూటాలు పేల్చారు. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాదని, సీరియల్ స్నాచర్ అంటూ ఘాటైన పదజాలాన్ని ఉపయోగించారు. ఉర్దూ వర్సిటీ భూములకు సంబంధించి ప్రభుత్వ నోటీసుల నేపథ్యంలో నందినగర్‌లో విద్యార్థులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. అనంతరం మీడియాతో కేటీఆర్‌ మాట్లాడారు.

నా ఒంట్లో ఏం బాగోలేదన్న బాలికను టెస్ట్ చేయగా గర్భవతి

నా ఒంట్లో ఏం బాగోలేదన్న బాలికను టెస్ట్ చేయగా గర్భవతిభద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. 12 ఏళ్ల బాలికపై 25 ఏళ్ల కామాంధుడు అత్యాచారం చేసాడు. దీనితో ఆమె అనారోగ్యం బారిన పడింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోని అశ్వారావు పేటకు చెందిన కామాంధుడు బాలికపై అఘాయిత్యం చేసినట్లు తేలింది. గత కొన్నిరోజులుగా బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి దిగజారుతుండటంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు టెస్ట్ చేయించారు. ఈ పరీక్షలో ఆమె 5 నెలల గర్భవతిగా తేలింది. దీనితో విషయాన్ని చైల్డ్ డెవలెప్మెంట్ శాఖకు తెలియజేసారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసు

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసుమైనర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే కంటెంట్‌ను సృష్టించినందుకు యూట్యూబర్‌పై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏపీ యూట్యూబర్ కాంబేటి సత్యమూర్తి తన వైరల్ హబ్ 007 యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మైనర్లతో సెన్స్‌ఫుల్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాడు. ఆ యూట్యూబర్ 15-17 ఏళ్ల పిల్లలతో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తూ, వారిని అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేలా ఒత్తిడి చేశాడు.

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్జనవరి 9 నుండి వైజాగ్‌లో లైట్‌హౌస్ ఫెస్టివల్ 3.0 జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం సముద్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర, సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేస్తూ తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు సముద్ర సంస్కృతిని కాపాడటంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉత్సవం జనవరి 9, 10 తేదీలలో ఎంజీఎం పార్క్‌లో జరుగుతుంది. దీనిని షిప్పింగ్, ఓడరేవులు, జలమార్గాల విభాగం నిర్వహిస్తోంది.

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..పిఠాపురం సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతోంది. మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ గోదావరి జిల్లాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ప్రదర్శించనుంది. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం, సమీప ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నందున, ఈ వేడుకలకు సినీ గ్లామర్ కూడా తోడవనుంది. పవన్ కళ్యాణ్ జనవరి 8 నుండి 10వ తేదీ మధ్య కాకినాడలో పలు అభివృద్ధి పనులను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. పండుగ సమయంలో ఆయన పర్యటన ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
