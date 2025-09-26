శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  గుసగుసలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (17:26 IST)

Nani: నాని నటిస్తున్న ది ప్యారడైజ్ అప్ డేట్ లెజెండరీ నటుడు గురించి రాబోతుందా...

The Paradise Update poster
నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం ది ప్యారడైజ్. ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. రేపు - ఉదయం 10:08 & సాయంత్రం 5:04 కు తాజా అప్ డేట్ చేయనున్నట్లు చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది. ఇక సినిమాను 26 మార్చి 2026న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్ భాషలలో విడుదలవుతోంది.
 
దసరా తర్వాత నాని-శ్రీకాంత్ ఓదెల మరోసారి కలిసి చేస్తున్న ఈ సినిమా, హైదరాబాద్-సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఇంటెన్స్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రంలో రాఘవ జూయాల్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా, రాక్ స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీని సి. సాయి, ఎడిటింగ్‌ నవీన్ నూలి, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అవినాష్ కొల్లా చేస్తున్నారు.
 
కాగా, సమాచారం మేరకు ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కూడా జరుగుతోంది. బహుశా మోహన్ బాబు పాత్రకి సంబంధించిన అప్ డేట్ రాబోతోంది అన్నట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

UP: రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని యువకుడు మృతి

UP: రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని యువకుడు మృతిప్రస్తుతం జనం రీల్స్ పిచ్చి పట్టి తిరుగుతున్నారు. ఎక్కడపడితే అక్కడ రీల్స్ చేస్తున్నారు. ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పెట్టైనా రీల్స్ తీస్తున్నారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు రీల్స్ తీస్తూ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. రీల్స్ తీస్తుండగా రైలు ఢీకొని.. యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్ జిల్లాలో విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఖతౌలి రైల్వే స్టేషన్‌ పరిధిలో మరో రీల్స్‌పిచ్చితో ప్రమాదం జరిగింది.

ఆ వ్యక్తి కడుపులో 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు.. ఎలా వెళ్లాలి?

ఆ వ్యక్తి కడుపులో 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు.. ఎలా వెళ్లాలి?ఒక వ్యక్తి కడుపులో స్టేషనరీ షాపునే పెట్టుకున్నాడు. ఒక వ్యక్తి కడుపులో ఏకంగా 29 స్టీల్ స్పూన్లు, 19 టూత్‌బ్రష్‌లు, రెండు పెన్నులు వుండటం గమనించిన వైద్యులు షాకయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. హాపుర్‌కు చెందిన 35 ఏళ్ల సచిన్‌ను అతని కుటుంబ సభ్యులు ఘజియాబాద్‌లోని ఒక డీ-అడిక్షన్ సెంటర్‌లో చేర్పించారు. అయితే, తనను అక్కడ వదిలి వెళ్లడం, సెంటర్‌లో సరైన ఆహారం పెట్టకపోవడంతో సచిన్ తీవ్రమైన కోపానికి గురయ్యాడు.

Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీత

Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతదివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు పార్టీ అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు శుక్రవారం ప్రకటించారు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. గోపీనాథ్ పార్టీకి, ప్రజలకు చేసిన సేవలను గుర్తించి, జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల ఆకాంక్షలకు ప్రతిస్పందనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రశేఖర్ రావు తెలిపారు. అనేక మంది పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, గోపీనాథ్ కృషిని, ప్రజల మద్దతును గౌరవించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీ

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీతెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్సార్టీసీ) రెగ్యులర్ సర్వీసులో మహిళలను బస్సు డ్రైవర్లుగా నియమించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత, అన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు, 743 మంది శ్రామిక్‌లను నియమించాలని ఆర్టీసీ తన ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. వీరిలో మెకానిక్స్, ఫిట్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, వెల్డర్లు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ఆర్టీసీ తన మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా వి. సరితను అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌లో నియమించుకుంది.

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపు

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) పరీక్షలను నిర్వహిస్తూనే ఉంటుందని, నవంబర్‌లో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)ను నిర్వహిస్తుందని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. గురువారం అమరావతిలో మెగా DSC 2025లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు జరిగిన నియామక లేఖల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ, వచ్చే ఏడాది పారదర్శకంగా కొత్త DSC నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందన్నారు.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.
