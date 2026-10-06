NTR 15 Years :ఎన్.టి.ఆర్. నటించిన ఊసరవెల్లి కి 15 ఏళ్లు: అభిమానుల సంబరాలు
సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఎన్.టి.ఆర్. నటించిన చిత్రం 'ఊసరవెల్లి' 2011 అక్టోబర్ 6న విడుదలైంది. తమన్నా భాటియా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన యాక్షన్, ఎమోషన్ మరియు రొమాన్స్ కలయికతో వచ్చిన ఈ చిత్రం మిశ్రమ స్పందనను పొందినప్పటికీ, తొలి రోజే ₹15.75 కోట్ల వసూళ్లతో రికార్డులు సృష్టించింది. అభిమానులు వివిధ ప్రాంతాల్లోని బాక్సాఫీస్ విజయాలను పంచుకుంటూ, దీనిని 'ఓపెనింగ్స్ రారాజు'గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
15 Years of NTR's Oosaravelli
అలాగే సినిమా శైలి, సంగీతం కాలాతీత వినోదాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ కూడా స్పందిస్తూ, ఇటీవలి 4K రీ-రిలీజ్తో సహా ఈ చిత్రం నేటికీ ప్రేక్షకులను ఎలా అలరిస్తూ ఉందో పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు కొన్నిచోట్ల సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
నిజాం, సీడెడ్ -వైజాగ్ - ఈస్ట్ - వెస్ట్ - కృష్ణ - గుంటూరు లలో యావరేజ్ టాక్ ఉన్నప్పటికీ 7-8 ప్రాంతాల్లో ATR రికార్డులు సృష్టించిన సినిమా. అప్పట్లో 'కింగ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్' గా నిలిచింది.
ఇక తాజాగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఎన్.టి.ఆర్. చేస్తున్నడ్రాగన్ చిత్రం షూట్ కొనసాగుతోంది. ఇది ఆయన కెరీర్ లో మరో మైలురాయిగా నిలవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.