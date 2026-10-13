Pooja Hegde: శ్రీ శ్రీ చిత్రం నుంచి 36 ఏళ్ళ పూజా హెగ్డే పుట్టినరోజు పోస్టర్
అందమైన, ప్రతిభావంతురాలైన నటి పూజా హెగ్డే నేడు 36వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. దుల్కర్ సల్మాన్ తో జీడిగా శ్రీశ్రీ సినిమాలో నటిస్తోంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని 'శ్రీ శ్రీ' చిత్ర బృందం కూడా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
36-year-old Pooja Hegde
ఈ పుట్టినరోజు పోస్టర్లో ఆమె ఎంతో సహజంగా, హుందాగా కనిపిస్తున్నారు; ఆమె ఈ లుక్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. "మీ ఆకర్షణ మరియు హుందాతనంతో ఈ కథను మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దారు" అంటూ చిత్ర బృందం ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపించింది.
రవి నేలకుడితి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. గతంలో ఈ సినిమా విడుదలకు డిసెంబర్ 4, 2026 తేదీని ప్రకటించినప్పటికీ, ఇప్పుడు దీనికి కొత్త విడుదల తేదీని ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇటీవలే శ్రీశ్రీ షూటింగ్ కోసం దుల్కర్ సల్మాన్ కు వైజాగ్ బీచ్ రోడ్డులో షూటింగ్ చేస్తుండగా ఆయనతో సెల్ఫీల కోసం లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎగబడి సెక్యూరిటీని చాలానే ఇబ్బంది పెట్టారు. ఈ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ, జగపతిబాబు, దీక్షిత్ శెట్టి, రావు రమేష్, సచిన్ ఖేడేకర్ తదితరులు నటించనున్నారు.
సాంకేతికంగా ఈ సినిమాకు జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. శ్రీనివాసరెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ సమకూరుస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ వ్యవహారాలను కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు నిర్వహిస్తున్నారు. సరిగమ సౌత్ ఆడియో హక్కులు పొందింది.