సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (12:13 IST)

షెరాజ్ మెహదీ, విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మ ల ఓ అందాల రాక్షసి రాబోతోంది

Sheraz Mehdi, Vihanshi Hegde, Kriti Verma, bhasha sri
దర్శకుడిగా, హీరోగా, సంగీత దర్శకుడిగా, కథకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రంతో హీరోగా, దర్శకుడిగా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో విహాన్షి హెగ్డే, కృతి వర్మలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్ మీద సురీందర్ కౌర్ నిర్మాతగా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ అనే చిత్రం జనవరి 2న రాబోతోంది. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో..
 
షెరాజ్ మెహదీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఓ అందాల రాక్షసి’ మూవీని జనవరి 2న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఒక ఏడాదికి ఓ మంచి సినిమా వస్తుంది. అలాంటి ఓ మంచి సినిమానే మా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. ఇందులో కృతి వర్మ, విహాన్షి హెగ్డే, నేహా దేశ్ పాండే, అఖిల, గీతా రెడ్డి, స్నేహా, ప్రియా దేశ్ పాల్, సుమన్ గారు, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ఇలా చాలా మంది అద్భుతమైన పాత్రల్ని పోషించారు. అద్భుతమైన కంటెంట్‌తో రాబోతోన్న ఓ మంచి సినిమా. ఆడియెన్స్‌కి ఒక్క నిమిషం కూడా బోర్ కొట్టదు.  మంచి సందేశాత్మక కథతో ఎంటర్టైనింగ్‌గా ఉంటుంది. ఇందులోని ట్విస్ట్‌లు అద్భుతంగా ఉంటాయి. అమ్మాయిలకు నచ్చే చిత్రం అవుతుంది’ అని అన్నారు.
 
కథ, మాటల రచయిత భాష్య శ్రీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఓ అందాల రాక్షసి’ సినిమాకు కథను, మాటల్ని రాశాను. థియేటర్‌ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఓ మంచి ఫీల్‌తో బయటకు వస్తారు. నేటి తరం ఆడపిల్లలు ఎలా ఉండాలనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ మూవీని చేశాం. మా హీరో షెరాజ్ గారు అద్భుతంగా నటించారు. డైరెక్టర్‌గా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా, హీరోగా ఇందులో మ్యాజిక్ చేశారు. కృతి వర్మ గారు హిందీలో చాలా ఫేమస్. విహాన్షి చాలా అద్భుతంగా నటించారు. ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చుతుంది. జనవరి 2న ఈ మూవీని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
కృతి వర్మ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఓ అందాల రాక్షసి’ మూవీలో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన షెరాజ్ గారికి థాంక్స్. జనవరి 2న మేం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోన్నాం. ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు, ప్రేక్షకుల సపోర్ట్‌తో మా చిత్రం పెద్ద హిట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను’ అని అన్నారు.
 
విహాన్షి హెగ్డే మాట్లాడుతూ .. ‘‘అమ్మాయిల్ని మోసం చేస్తే.. ఆ అందం రాక్షసిగా మారుతుంది. అదే మా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. ఈ చిత్రం, కథ నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ మూవీ ప్రేక్షకులకు కూడా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన షెరాజ్ గారికి, భాష్య శ్రీ, సురేందర్ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?

Raja Singh: మళ్లీ బీజేపీలోకి రానున్న రాజా సింగ్?రాజకీయాల్లో నాయకులు కాలక్రమేణా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీలు మారడం తరచుగా చూస్తుంటాం. గోషామహల్ మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్, పార్టీలో తనను పట్టించుకోవడం లేదని బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అంతర్గత సమస్యలను ఎత్తిచూపుతూ బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా సమయంలో, రాజా సింగ్ తెలంగాణ బీజేపీలో వర్గపోషణ గురించి మాట్లాడారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్

ఆపరేషన్ సిందూర్‌తో బాగా దెబ్బతిన్నాం : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తమను బాగా దెబ్బతీసిందని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా, తమకు అత్యంత కీలక వైమానిక స్థావరమైన నూర్ ఖాన్ కేంద్రం దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడిలో స్థావరం దెబ్బతిన్నదని చెప్పారు.

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...

సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి, ఇప్పుడు పవన్ వచ్చాకా...పవన్ కల్యాణ్ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాష్ట్రంలోని ప్రతి రోడ్డును గుంతలు లేని రోడ్లుగా మారుస్తున్నారు. పంచాయతీల పనితీరును పట్టాలెక్కిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై పిఠాపురం నియోజకవర్గం పరిధిలోని జగ్గయ్యచెరువు ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పిఠాపురం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. జగ్గయ్యచెరువు పధిలో అన్నిచోట్లా రోడ్లు నున్నగా వేస్తున్నారు. డ్రైనేజిలు వేస్తున్నారు. గతంలో సామర్లకోట రోడ్డంటే ఆ గోతుల్లో పడి చాలామంది సచ్చిపోయార్లెండి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. చక్కగా అన్నీ చేసేస్తున్నారు.

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టు

ఉన్నావ్ అత్యాచార నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయొద్దు : సుప్రీంకోర్టుఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితుడుకి సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఈ కేసు నుంచి ఆయనను విడుదల చేస్తూ ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీచేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించింది. కస్టడీ నుంచి నిందితుడుని విడుదల చేయొద్దంటూ పోలీస్ శాఖను ఆదేశించింది.

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అసెంబ్లీకి ఎందుకు వచ్చారో.. ఎందుకు వెళ్ళారో కేసీఆర్‌ను అడగండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సభ సమావేశాలు ప్రారంభంకాగానే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కేసీఆర్‌ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు చెప్పారు.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.
వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

