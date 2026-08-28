Mohabbat: మొహబ్బత్ నుంచి శ్రేయాసి సేన్ బ్యూటీఫుల్ పోస్టర్
ఏబీఎస్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ మీద అఫ్రోజ్ షేక్ నిర్మిస్తున్న సరికొత్త పాన్-ఇండియా చిత్రం *‘మొహబ్బత్’. సంతోష్ కల్వచెర్ల, శ్రేయాసి సేన్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకి కథ, మాటల్ని కలాం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మ్యాక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా రాఖీ పండుగ స్పెషల్గా ఓ సోల్ ఫుల్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Mohabbat special poster
రాఖీ పండుగా సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. హీరో హీరోయిన్లను అందంగా చూపిస్తున్న ఈ పోస్టర్.. ఓ బ్యూటీఫుల్ లవ్ స్టోరీని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వస్తున్నట్టుగా చెబుతోంది. ఎమోషనల్ యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీగా రానున్న ఈ మూవీని తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, కన్నడ, మలయాళీ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ సినిమాకి సునీల్ కశ్యప్ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా.. వైఎస్ కృష్ణ కెమెరామెన్గా పని చేస్తున్నారు.
తారాగణం : సంతోష్ కల్వచర్ల, శ్రేయాసి సేన్, అజయ్ ఘోష్, సాత్విక్ తదితరులు